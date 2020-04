Nabilla : sa nouvelle phrase qui fait fureur

Sur les réseaux sociaux, Nabilla a gratifié ses internautes d’une nouvelle phrase un peu ridicule, qui aura toutefois trouvé son public.

Actuellement à Dubaï, Nabilla et Thomas Vergara sont, comme une grande partie du monde, confinés. D’ailleurs, cette situation semble peu à peu leur peser, au point que le couple éprouve désormais quelques soucis à vivre ensemble. Thomas a accepté de se livre à ce sujet, à l’occasion d’un live sur les réseaux sociaux. Selon lui, le fait de rester constamment à la maison commence à devenir relativement compliqué. « En ce moment, c’est dur. Le confinement n’arrange pas les choses. Nous c’est particulier parce que depuis huit ans, on est ensemble tous les jours. Donc en gros, on se confine entre nous depuis huit ans. Mais d’habitude on peut bouger, s’aérer… C’est ce qui fait que ça tient. Mais là, c’est home home home. C’est très dur. »

Bien entendu, le couple n’est pas le seul dans cette situation et des millions de personnes traversent actuellement la même épreuve. Il est donc assez marrant de noter que Nabilla et Thomas Vergara vivent et traversent les mêmes tracas que 99% des couples au monde. « Ce qu’il y a c’est que pour un frigo mal fermé, ça peut péter à tout moment. Ça part pour rien, ça commence vraiment à devenir compliqué. Mais ça va, on tient la barque. J’ai une pensée pour les couples qui ne se voient que le soir en rentrant du boulot. (…) En ce moment, ça doit être compliqué pour eux ».

De son côté, Nabilla elle, tente de faire passer un peu de bonne humeur et de positiver. Si la situation la pèse, la jeune femme continue d’amuser la galerie et nous a gâter d’une phrase dont elle seule a le secret. « A force de réfléchir je crois que je me suis fait un bleu. Mon cerveau a brûlé et ça m’a brûlé la peau, c’est horrible. » a-t-elle ainsi expliqué en développant au sujet des tensions et des réflexions qui ont lieu sur son couple.