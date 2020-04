Pendant le confinement, les jeux d’argent en ligne éclate en France

Les mesures imposées face au Covid-19, notamment le confinement, ont poussé les Français à se mettre aux jeux d’argent en ligne. Ennui et arrêt des compétitions sportives obligent ! Les jeux d’argent en ligne ont éclaté, et les chiffres le prouvent. En effet, le nombre des comptes joueurs actifs sur les sites agréés par semaine a augmenté de 200 000 depuis le début du confinement. Avant cette période, on en comptait 300 000, et aujourd’hui, on dépasse le demi-million.

Or, qui dit jeux d’argent dit forcément dépenses. Les dépenses des Français sur les plateformes de jeux d’argent se voient justement tripler en quelques semaines. Si on en enregistrait 5 millions avant le confinement, ce nombre a désormais atteint les 15 millions d’euros. Ce phénomène est certainement dû à l’arrêt des paris relatifs aux compétitions sportives selon l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en ligne). Les joueurs sont alors appelés à rester prudents.

Le poker en ligne : le jeu le plus prisé

Comme les compétitions sportives ont été suspendues depuis l’annonce du confinement, les paris sportifs et hippiques se sont arrêtés . Les amateurs de jeux d’argent se sont donc rués vers le poker en ligne pour s’occuper, et tenter de se faire quelques euros. En quelques semaines, le nombre de joueurs de poker en ligne a fortement grimpé.

Mais bien que les jeux d’argent en ligne ne soient qu’un loisir pour de nombreux joueurs, le risque d’addiction reste très élevé en cette période de confinement. D’autant plus que la tentation est forte face à l’ennui, particulièrement pour ceux qui n’ont aucun autre loisir. Une situation qui a poussé ARJEL à conscientiser les joueurs.

Une limite doit s’imposer

L’ARJEL ne peut garder le silence face à cette forte croissance des joueurs des jeux d’argent en ligne pendant le confinement. Outre le fait de souligner les risques d’addiction, une interdiction des bonus- qui pourraient séduire davantage les joueurs- par les opérateurs a été imposée. L’ARJEL les appelle aussi à rester très prudents face aux joueurs qui ne semblent pas connaître leur limite.

Mais en plus de mettre les opérateurs en garde, l’ARJEL s’est également adressée aux joueurs. En effet, ces derniers sont appelés à se contrôler autant que possible.

Le président de l’autorité invite les joueurs à s’imposer une limite de budget mais aussi de temps, pour les sites de jeux d’argent. L’acceptation de la perte est un comportement crucial que les joueurs doivent adopter. Cela leur évite de se ruiner avec ces jeux, notamment en tentant de réessayer à chaque fois pour compenser la perte. Les joueurs doivent donc se remettre en question dès lors que le besoin de jouer en permanence sur ces plateformes se ressent.

Pour parvenir à éviter l’addiction pendant cette phase de confinement, les joueurs devraient penser à diversifier leurs loisirs.

Attendant de voir d’ici la fin de la période de confinement si les chiffres relatifs aux joueurs des jeux d’argent en ligne resteront aussi élevés.