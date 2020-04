McDonald’s : rouverts, ils sont pris d’assaut !

Certains restaurants McDonald’s ont rouverts leurs portes. Ils ont été très vite pris d’assaut par des français qui mourraient d’envier d’en manger !

À croire que le McDonald’s était l’une des seules choses qui leur a manqué. En Île-de-France, plusieurs restaurants fast-foods ont rouverts, en drive seulement, provoquant d’incroyables bouchons. Sur les 1.490 établissements de la firme américaine implantés en France, ils ne sont qu’une petite trentaine à avoir décidé de rouvrir, mais cela a été largement suffisant pour créer d’improbables émeutes. Ainsi, durant plusieurs heures, les automobilistes ont fait la queue afin de s’acheter de quoi manger un menu. Face à l’afflux de clients, McDonald’s a été forcé d’imposer un tarif maximal pour les commandes passées. Du côté de Moissy-Cramayel par exemple, en Seine-et-Marne, le montant total autorisé par commande était de 60 euros.

Sur les réseaux sociaux, le réouverture de certains McDonald’s a été également très commentée, certaines personnes se moquant ouvertement de celles et ceux qui ont décidé de braver le confinement pour un simple Big Mac. De nombreuses photos et vidéos de queues sans fin ont également été diffusées, provoquant la stupeur d’internautes. « Tout ça pour bouffer chez McDo, c’est pas magique ça ? » pouvions-nous notamment lire en commentaire. De quoi agacer les autorités qui tentent de faire respecter du mieux qu’elles le peuvent, cette période de confinement.

De son côté, McDonald’s s’était visiblement préparé à une telle situation. Le 2 avril dernier, le fast-food a confirmé la réouverture de quelques-uns de ses restaurants, provoquant la stupeur et l’émoi des employés. En effet, ces derniers craignaient pour leur santé. Afin de rassurer tout le monde, McDonald’s a alors mis en place un guide de bonnes pratiques, validé par un comité scientifique composé d’experts en infectiologie et virologie. Dans l’idée, ce guide permettait la mise en place et le renforcement de mesures sécuritaires et sanitaires pour les employés.