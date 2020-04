Kim Jong-un : le dictateur est-il décédé ?

Selon des informations de CNN, Kim Jong-un serait très mal au point après une opération cardiaque qui se serait mal passée.

Kim Jong-Un, au bord de la mort ? Hier, la question pouvait nous faire sourire et alimenter les théories du complot les plus folles. Aujourd’hui en revanche, la situation est sensiblement différente. En effet, selon de nombreuses informations, le dictateur nord-coréen se trouverait dans un état critique. Selon la chaîne d’information CNN, ce dernier aurait subi une opération chirurgicale cardio-vasculaire, mais l’aurait très mal supporté. Un responsable américain aurait lui-même confirmé cette information aux médias nationaux, affirmant que le leader nord-coréen serait en grave danger de mort.

L’information elle, reste toutefois assez bancale. En effet, du côté sud-coréen, on a tenté de calmer le jeu, la présidence affirmant n’avoir rien à communiquer sur le sujet. « Nous n’avons rien à confirmer et aucun mouvement particulier n’a été détecté en Corée du Nord » pouvions nous lire dans la presse ce matin, même si du côté américain les sources concordent. Kim Jong-un n’aurait pas été aperçu depuis le 11 avril dernier et n’a pas participé à la fête nationale du 15 avril, date de la fête d’anniversaire de Kim Il-sung, fondateur de la République populaire démocratique de Corée et grand-père de Kim.

Tabagisme excessif, obésité et fatigue seraient les principales raisons de la détérioration de sa santé. Selon le Daily NK, un média géré par des transfuges nord-coréens, le leader Kim Jong-un aurait subi une opération il y a quelques semaines et se remettrait tout doucement. Pour l’heure, la confusion règne, mais si d’aventure Kim Jong-un venait à ne plus faire parler de lui dans les jours à venir, les rumeurs concernant son décès pourraient largement s’amplifier. L’ordre mondial pourrait également se retrouver totalement modifié puisque nul ne sait ce qui pourrait advenir de la Corée du Nord, de ses relations avec le Sud et avec le reste du monde, à moins qu’un nouveau dictateur ne prenne le relais et impose une nouvelle doctrine encore plus rude que celle imposée par Kim Jong-un.