Confinement oblige, le sexting explose en France !

Depuis le début du confinement, le sexting évolue, les moeurs avec. Retour sur ce phénomène de société qui prend de plus en plus d’ampleur !

C’est bien simple, face au confinement, nous ne sommes pas tous égaux. Certaines personnes vont le vivre mieux que d’autres, d’un point du vue professionnel, d’un point de vue personnel, mais aussi d’un point de vue sexuel. Confiné en couple, c’est quand même plus sympa que d’être confiné tout seul. Bien entendu, les gens s’adaptent et face à cette situation plus que critique, de nombreuses applications, dont Tinder, ont décidé d’ouvrir leurs services gratuitement à tous les utilisateurs. D’autres personnes continuent de flirter avec leur crush, de façon digitale toutefois. Résultat, le sexting explose.

En effet, depuis le début du confinement, les internautes flirtent à tout va. Les nudes s’envoient à foison et les émojis pêche ou aubergine sont de plus en plus utilisé. Au mois d’avril seul, l’utilisation de l’émoji pêche a bondi de 46% ! « Le confinement engendre une augmentation du stress et donc une forme d’excitation. Cela augmente la testostérone chez les hommes et les femmes, et cela déclenche ensuite la production de noradrénaline et d’épinéphrine, des stimulants naturels qui produisent de l’énergie, de la concentration, de la motivation et de l’excitation sexuelle », confirme Helen Fisher, chargée de recherches au Kinsey Institute, et conseillère scientifique pour le site de rencontres Match.com. Pornhub lui, a gagné 12% de trafic par rapport à mars !

Les gens se sentent également plus en sécurité. En effet, tout le monde sextote, du coup, pourquoi pas nous ? Attention toutefois puisqu’il convient de ne pas le faire avec n’importe qui et surtout de ne pas le faire n’importe comment. Cacher bien votre tête et ne faites pas ça avec un inconnu. À ce titre, les pages de revenge porn et slut shaming ont explosé, diffusant des images et vidéos de jeunes femmes, sans leur consentement. « Plus personne ne peut se rencontrer physiquement, il n’y a donc plus le poids de l’après-flirt en ligne, de la rencontre réelle. Les hommes et les femmes ont désormais le temps d’exprimer leur sexualité »» continue la chercheuse, qui semble donc confirmer cette nouvelle tendance.