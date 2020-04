La Casa de Papel : un acteur harcelé craque totalement !

En Espagne, un acteur de La Casa de Papel a été harcelé par sa voisine. Résultat, ce dernier s’est emporté et a totalement craqué !

Jaime Lorente, l’acteur prêtant ses traits à Denver dans La Casa de Papel est, comme tous les Espagnols, actuellement confinés. En effet, la crise sanitaire frappant le pays a eu d’importantes répercussions et ce dernier est obligé de rester chez lui. Heureusement, il est accompagné de sa petite-amie, une certaine Maria Pedraza, qui joue également dans la première saison de La Casa de Papel. Ensemble, les deux prennent du bon temps et profitent de ce temps passé à deux. Du moins, c’est ce qu’ils pensaient. En effet, la voisine du couple a flairé le bon coup et s’amuse à les prendre en photo avant de tout revendre aux tabloïds espagnols.

Une manière pour elle, de se faire un peu d’argent sur le dos du couple. Problème, Jaime Lorente l’a découvert et, sans surprise, n’a pas du tout apprécié. Pire encore, ce dernier a décidé de se venger. En découvrant son visage et son domicile en première page des magazines people, celui-ci a décidé de prendre une photo de l’appartement de sa voisine et a posté le tout sur une story instagram. Cette image a été accompagnée d’une légende qui ne laisse que peu de place au doute quant à son niveau d’agacement.

Doté d’un fort caractère, l’acteur lance « Voilà la charité qui naît dans les moments difficiles. Ici, vit une voisine généreuse qui consacre son temps à prendre des photos de moi dans ma maison et à les envoyer à des magazines. Aujourd’hui, je commence mon reportage. 21 jours avec une fille de p*te ». Alors que les Espagnols sont confinés depuis un peu plus longtemps que les Français, le moral commence à baisser et le moindre coup de couteau dans le dos prend des proportions inimaginables.