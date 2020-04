Koh Lanta : Ahmad éliminé, il est menacé de mort !

Éliminé vendredi dernier, Ahmad ne laissera pas un grand de souvenir dans cette édition de Koh Lanta, en témoigne les menaces de mort qu’il a reçu.

Éliminé vendredi dernier de cette nouvelle saison de Koh Lanta, Ahmad laissera un drôle de souvenir aux téléspectateurs. En effet, l’aventurier a vite détonné à cause de son caractère bien trempé et calculateur. Stratège à souhait, il n’a pas hésité à éliminer l’un des siens au cours de la réunification afin de sauver sa place. Depuis ? Son départ a réjoui des millions de personnes, et même Denis Brogniart s’est permis de se moquer de lui. L’animateur a récemment posté une photo de son chien en train de nager, affirmant que ce dernier pourrait probablement donner quelques conseils à Ahmad.

Pour rappel, l’aventurier a une peur bleue de l’eau et a plusieurs fois coûté des points à son équipe, notamment à l’occasion d’une épreuve ou il a été forcé d’abandonner, entrainant avec lui, le reste de ses coéquipiers. Un tacle bien senti donc, qui aura eu le don de faire rire de nombreuses personnes. Peu rancunier, Ahmad a quelques heures plus tard, accepté de participer à un live instagram avec Denis Brogniart. Au cours de cet échange, les deux hommes ont pu évoquer le parcours réalisé jusque-là par l’aventurier, un parcours dont il semble fier.

« Je me suis fait critiquer, mais la critique ne me dérange pas. Le fait de ne pas respecter mon jeu, de ne pas adopter ma vision des choses, je le respecte à 1000 %, je n’ai aucun problème avec ça. Le problème, c’est que c’était un déferlement. C’est tombé dans les insultes, dans la haine, dans le boycott des entreprises. Dans les menaces de mort, et ça, c’était un petit peu compliqué » explique-t-il, confirmant par la même occasion avoir été victime de menaces de mort. Mais comme lui le rappelle, Koh Lanta est un jeu d’élimination et chacun doit savoir jouer sa partition. Le message est-il passé ?