Sarah Fraisou, célibataire ? Elle quitte Ahmed en direct !

Entre Sarah Fraisou et Ahmed, la relation est électrique. Le confinement aurait-il eu lieu de leur couple ?

Ensemble depuis plusieurs mois, Sarah Fraisou et Ahmed semblaient filer le parfait amour. Confinés ensemble, les deux apparaissaient comme étant inséparable. Toutefois, il semblerait que le confinement ait éloigné les deux plus qu’autre chose. En effet, c’est sur instagram, à l’occasion d’un livre, que Sarah Fraisou et Ahmed se sont violemment pris le bec. Une séquence insolite qui a eu le don de faire réagir les internautes, choqué de voir un règlement de comptes de couple en plein live sur les réseaux sociaux.

Le même soir, Sarah Fraisou a confirmé la fin de sa relation avec Ahmed, qui est rentré chez lui. Touchée, attristé, Sarah a posté un message dans lequel elle remercie Ahmed d’avoir été là pour elle.« Avoir partagé la vie avec toi à été tellement un bonheur, tu es rentré dans mon cœur, mais l’amour n’est pas assez apparemment, tu es une personne en or et ça ni rien ni personne pourra le contredire et j’espère que tu tomberas sur quelqu’un de bien et qui sera à ta hauteur ». De son côté, le sportif n’a pas réagi, du moins, c’est ce qui était le cas jusqu’à hier soir.

Sarah et Ahmed se remettent finalement ensemble

En effet, Sarah et Amhed sont de nouveau apparus ensemble. Les deux ont effectivement tenu à confirmer qu’ils s’étaient remis ensemble et que leur séparation a eu lieu sur un coup de tête. Un coup de colère même, lié au confinement. Les deux se disputent beaucoup et ont du mal à accepter le fait d’être l’un sur l’autre à longueur de journée. Résultat, la décision a été prise un peu trop rapidement. Ahmed lui, a confirmé, « Ce n’est pas en une soirée que tu effaces tous ses sentiments qui se sont crées, toutes ses belles choses, tous ses bons moments que l’ont a partagés et aujourd’hui je tenais à vous dire que Sarah je l’aime plus que tout et que oui j’ai envie d’avancer avec elle dans l’avenir » a t-il déclaré.