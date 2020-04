Confinement : le moral des français est au plus bas !

En France, le confinement commence à avoir de graves répercussions sur le moral des citoyens. Une récente étude tente de mettre en garde.

Voilà maintenant plusieurs semaines que les Français sont confinés chez eux. En effet, le gouvernement a décidé de frapper fort afin de limiter les risques de contagion au nouveau coronavirus. Lundi soir, le président Macron devrait d’ailleurs s’adresser à la télévision au cours d’une allocution. Un discours très attendu, au cours duquel il devrait confirmer le prolongement du confinement pour deux semaines au minimum. Une nouvelle qui devrait forcément jouer sur le moral des Français. Selon OpinionWay, qui a mené un sondage sur l’impact du confinement sur la santé mentale, près d’un Français sur deux se sentirait « mal ».

En effet, 47% des personnes interrogées ont confirmé que le confinement avait impacté leur moral, de manière négative. « On s’attendait à une baisse, mais pas de cette ampleur. Cela peut en partie s’expliquer par le fait que les jeunes conjuguent la double peine des faibles revenus et des petits logements. » confirme, un peu étonnée, Éléonore Quarré, directrice d’opinion chez OpinionWay. Autre indication, ce n’est pas forcément le nouveau coronavirus qui fait peur, mais plutôt la santé de ses proches. En effet, les Français interrogés ont, en moyenne, mis une note de 3,6 sur 10 en ce qui concerne leur inquiétude au sujet de la maladie, contre 6,9 en ce qui concerne la santé de leurs proches.

Toutefois, ce n’est pas parce qu’ils sont enfermés, que la situation économique est délétère et les perspectives, moins joyeuses, que les jeunes sont à bout. « Les jeunes voient en cette période une opportunité de transformation. Ils veulent prendre leur vie en main, moins subir » continue Éléonore Quarré, expliquant que 54% des jeunes souhaitent changer quelque chose dans leur vie une fois que cette délicate période sera dépassée. Plus largement, ils sont près de 80% à espérer que cette crise permette au monde de fonctionner d’une manière plus responsable, éthique.