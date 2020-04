Astrid Nelsia : ses photos sexy en ligne sur un site payant

Censurée sur certaines applications, Astrid Nelsia a décidé de vendre ses photos sexys sur une plateforme payante.

Astrid Nelsia, trop sexy ? En effet, la jeune femme se plaint souvent d’être censurée sur les réseaux sociaux. Plusieurs fois, la star de téléréalité est montée au créneau afin de critiquer des applications telles qu’Instagram ou TikTok qui ont boycotté ses photos et ses vidéos, Astrid Nelsia étant accusée de mettre un peu trop en avant sa plastique généreuse. Face à cette situation un peu désobligeante et se sentant probablement un peu trop « enfermée » et limitée, la jeune femme de 25 ans a décidé de réagir. Terminé donc les posts sur des plateformes un peu trop puritaines à ses yeux et bonjour aux nouveaux sites, de ceux qui la laisseront s’exprimer à sa propre manière.

Résultat, c’est sur la plateforme payant Mym qu’Astrid Nelsia a décidé de se tourner. Ce site permet à ses utilisateurs et utilisatrices de poster n’importe quel type de photo, qui sont rendues visibles moyennant paiement. D’ailleurs, la star l’a annoncé à ses followers via une story qu’elle a posté sur son compte instagram. À cette story, s’ajoute le lien qui renverra directement celles et ceux qui cliqueront, sur le profil de la jeune femme. Une manière d’inciter sa communauté à la suivre dans cette nouvelle aventure qui pourrait bien lui rapporter gros.

« En fait, c’est comme si vous aviez un deuxième Instagram où vous pouvez mettre des trucs privés. (…) Bon, sur ce site vous n’avez pas le droit au nu et au topless. (…). Il y a des personnes qui payent pour pouvoir voir les photos. C’est trop bien ! Au moins, vous faites un peu d’argent. » a-t-elle lancé, assumant visiblement sa décision. Un site bien connu des stars puisque Clara Morgane, l’ancienne actrice française, reconvertie chanteuse et animatrice a elle aussi sa propre page sur ce site internet.