Dans 20 ans, voici à quoi ressemblera un gameur

Une nouvelle étude a permis de dresser le portrait d’un gameur dans vingt ans. Le résultat lui, laisse songeur et ferait même un peu peur !

Addict aux jeux vidéo ? OnlineCasino.ca a récemment mené une étude et a décidé de dresser le portrait, il est vrai peu flatteur, du gameur dans 20 ans. Baptisé Michael, cette création ne fait franchement pas rêver et souligne en quoi le gameur du futur sera différent de celui d’aujourd’hui. D’ailleurs, ce dernier semble souffrir de quelques problèmes rencontrés actuellement par les plus addicts, comme par exemple les problèmes de dos ou encore les problèmes liés au manque de sommeil. Ici toutefois, le personnage semble avoir énormément de mal à lutter. Le gameur du futur aura donc encore plus mal à la colonne vertébrale et a de grosses cernes au niveau des yeux à cause du temps passé sur ses écrans et du manque de sommeil.

Ce dernier semble également avoir une peau toute blanche et un manque sévère de vitamine D et B12. Autre point important, le manque d’exercice. Assis toute la journée et toute la nuit, ce dernier est devenu obèse puisqu’il ne bouge pas du tout. Enfin, Michael souffre visiblement de graves problèmes au niveau des mains et notamment des pouces. Sa circulation sanguine se retrouve elle aussi directement impactée puisque les positions choisies pour jouer ne favorisent pas la bonne tenue de cette dernière. Dernier point, le manque de soleil et de vitamine C a un impact sur sa chevelure, de quoi le rendre chauve plus rapidement qu’en temps normal.

Vous l'aurez compris, le portrait est peu reluisant, mais pour les auteurs de cette étude, le temps passé devant les écrans risque d'augmenter fortement. Les jeux vidéo sont mieux faits, mieux réalisés, toujours plus réels et incitent très clairement à vouloir rester un peu plus longtemps. Aujourd'hui, la situation est telle que même l'Organisation mondiale de la Santé a décidé de considérer l'addiction aux jeux vidéo comme étant une réelle pathologie.