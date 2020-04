Maddy Burciaga : elle explique les raisons de sa rupture

Il y a quelques semaines, Maddy Burciaga confirmait sa rupture avec GMK. Aujourd’hui, elle a décidé de s’expliquer au cours d’une nouvelle vidéo YouTube.

Désormais YouTubeuse, l’ancienne star de téléréalité, Maddy Burciaga, continue les tournages, mais pour une autre plateforme. Le succès est d’ailleurs au rendez-vous puisque la jeune femme n’a dévoilé que deux vidéos, dont le nombre de vues explose littéralement. Avec plus d’un million de personnes venues regarder son deuxième épisode, nous pouvons dire que la reconversion est une réussite pour la belle Maddy. Un épisode d’ailleurs un peu particulier puisque la jeune femme a décidé d’expliquer les raisons liées à sa séparation avec GMK.

En couple durant plusieurs mois avec le YouTubeur voiture, Maddy a même souhaité convier son ami afin de participer au tournage et donner les raisons de leur rupture, une rupture qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. À ce titre, les deux ont donc décidé de faire un geste envers leur communauté. Un thème toutefois insolite puisque personne ne s’attendait à ce que les deux viennent raconter l’envers du décor, face caméra. « On ne va pas rentrer dans tous les détails non plus. Comme vous le savez, on était ami à la base. À un moment, on a ressenti le besoin d’aller plus loin et on s’est mis ensemble. Mais on est resté un peu bloqués dans la relation d’avant, c’est-à-dire amis » a-t-elle ainsi commencé à expliquer.

Bien évidemment, la jeune femme ne s’est pas arrêtée là et a développé. « C’était compliqué de passer du statut d’amis à couple. On commençait à se regarder différemment. Forcément, il y avait des choses qu’on ne faisait pas avant qu’on avait envie de faire l’un envers l’autre. » Mais les choses sont bien rentrées dans l’ordre depuis et Maddy Burciaga ainsi que GMK se sont retrouvés comme avant, si ce n’est mieux. « On avait l’impression qu’on se redécouvrait un peu différemment et au final, je pense qu’on a eu besoin de faire une petite coupure pour se rendre compte qu’au final, on se manquait et que c’était ensemble qu’on voulait donc être. ».