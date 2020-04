Coronavirus : une pénurie de préservatifs est attendue

Alors que le monde est confiné, le secteur du préservatif est dans le rouge. En effet, les risques d’une pénurie sont réels laissant craindre le pire.

Plus de la moitié du monde est actuellement confinée. Résultat, le secteur du sexe ne connaît absolument pas la crise. Le gouvernement a par exemple confirmé que le taux de visite des sites pornographiques avait augmenté de 50% en l’espace de quelques semaines. À côté de cela, les achats de sex-toys grimpent en flèche. Seule contrepartie et mauvais côté négatif de cette situation ? Une possible pénurie de préservatifs. Confinés, les couples profitent de ce temps ensemble pour se retrouver. Malheureusement, les stocks de préservatifs ne peuvent être renfloués.

En effet, la société Karex Berhad, numéro un mondial de la production de préservatifs et à l’origine d’un préservatif vendu sur cinq au monde a confirmé l’information selon laquelle trois de ses usines en Malaisie allaient être mises à l’arrêt. Face au nouveau coronavirus, le monde s’arrête de tourner et les entreprises sont forcées de ralentir les productions voire de mettre la clé sous la porte. Interrogé à ce sujet, Goh Miah Kiat, PDG de la société, se veut alarmiste et préfère mettre en garde le monde contre une situation inattendue.

Thaïlande et Inde, bientôt concernées

« Il faudra du temps pour relancer les usines et nous aurons du mal à répondre à la demande avec la moitié de leur capacité. Nous allons observer une pénurie mondiale de préservatifs partout, ce qui va être effrayant. La pénurie ne sera pas seulement de deux semaines ou d’un mois. Cette pénurie peut durer des mois. » a-t-il expliqué, affirmant ensuite que les pays pauvres et les programmes humanitaires allaient être les principaux touchés d’autant qu’en Inde et en Thaïlande, de nouvelles entreprises pourraient être amenées à fermer leurs portes dans les jours à venir.