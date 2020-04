Astrid Nelsia : bientôt maman ? Elle se confie !

Astrid Nelsia, si l’idée peut faire sourire, la question elle, s’est réellement posée. Découvrez donc la réponse de la principale intéressée !

Bien discrète depuis plusieurs semaines, Astrid Nelsia semble vivre une vie paisible au contact de son compagnon, Matheus Vieira. Footballeur brésilien jouant en Suisse, ce dernier a visiblement réussi à canaliser la jeune star et le couple est désormais inséparable. Une bonne nouvelle d’autant qu’Astrid Nelsia a également renoué avec son père, dont elle n’avait aucune nouvelle, grâce à son passage au sein de la Ville des Cœurs Brisés. Un beau geste de la part de ce dernier, qui lui a d’ailleurs écrit un magnifique message.

« J’ai écouté avec attention ta déclaration sur la Villa des Cœurs Brisés, tu sais, je m’en veux beaucoup. Vous m’avez manqué. Ne crois pas que ça été sans problèmes pour moi. Je n’aurais pas dû vous laisser comme ça. Pourtant comme je vous l’ai dit, je me suis battu. Excuse moi d’avoir tout gâché, votre enfance. J’aimerais bien me rattraper, mais ça on ne pourra pas. Mais on peut passer de bons moments maintenant ensemble. Mais pas que puisque la star de téléréalité a pu renouer avec son père suite à son dernier passage au sein de la Villa des Cœurs Brisés. Et si tu as besoin que l’on parle un jour. »

Cette réunion familiale pourrait s’accompagner d’une seconde très belle nouvelle. Astrid Nelsia, bientôt maman ? La question peut faire sourire, mais celle-ci a été réellement posée. Au cours d’une session de questions-réponses organisée sur instagram, Astrid a effectivement été interrogée au sujet de ses envies de maternité. « Sur Instagram, on m’a dit qu’on me verrait bien maman ! » a-t-elle d’ailleurs affirmé à son compagnon au cours d’une story qui, visiblement amusé, a répondu avec beaucoup d’humour. De l’autre côté, Astrid Nelsia elle, a affirmé qu’elle se verrait bien mère le jour ou elle sera riche… Encore un peu de patience donc mais le débat a eu le mérite d’être lancé.