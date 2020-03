Confiné, c’est son chien qui va lui acheter des cheetos !

Confiné, un homme a décidé d’envoyer son chien, un chihuahua, lui acheter des cheetos. Une scène absolument incroyable, d’autant que l’animal est revenu avec !

Alors que 2.3 milliards d’humains sont actuellement confinés dans le monde, une grande première dans l’histoire, certaines personnes rivalisent d’ingéniosité afin d’arriver à leurs fins. Si certains se filment devant des images de mer diffusées sur leur télé pour nous faire croire qu’ils sont en vacances, d’autres s’amusent à se faire photographier, en ski, devant une immense photo de montagne. Bien entendu, cela a simplement pour but de se moquer de la situation actuelle et de la rendre le plus ridicule possible… En effet, il faut bien faire passer le temps !

D’autres en revanche, ont eu d’autres idées encore plus loufoques. Confiné, un homme a décidé de s’acheter des cheetos. Mais au lieu d’y aller de lui-même ou d’appeler le magasin le plus proche afin de savoir si ces derniers pouvaient, gracieusement, le lui livrer, ce dernier a décidé d’envoyer son chien, un petit chihuahua afin de les lui ramener. Sur son collier, un petit mot écrit à la main, « Bonjour monsieur le gérant du magasin. S’il vous plaît, vendez des cheetos à mon chien, la version orange, pas les rouges, ils sont trop forts. Elle a 20 dollars attachés à son collier ».

Si la situation aurait pu virer au drame, le chien être écrasé, les 20 dollars être volés, la personne confinée a eu l’incroyable surprise de voir son chien revenir avec son paquet de cheetos orange. Une preuve de plus que le monde sait s’organiser et se serrer les coudes en temps de crise. 387 cas de coronavirus ont été confirmés au Mexique. Si le bilan n’est pas incroyablement haut, l’exécutif lui, a d’ores et déjà pris une série de mesures visant à limiter regroupements et déplacements. L’histoire et les images elles, ont fait le tour du monde.