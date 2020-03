Kim Glow : boycottée après son nouveau dérapage ?

Avec ses nouvelles vidéos postées sur les réseaux sociaux, Kim Glow a choqué une partie de ses fans, au point d’être classée. Un appel au boycott a également été lancé.

Avec ses nouvelles vidéos postées sur les réseaux sociaux, Kim Glow a choqué une partie de ses fans, au point d’être classée. Un appel au boycott a été lancé. chose semble certaine, Kim Glow ne laisse personne indifférent. Récemment, la star de téléréalité a ainsi fait le buzz en affirmant être heureuse d’être confinée en Tunisie. S’amusant dans une piscine, elle affirme qu’il faut savoir relativiser et profiter de ces moments offerts. Cependant, quelques heures plus tard, une vidéo la montrant au bord des larmes dans un aéroport, appelant à l’aide l’armée française et le président Emmanuel Macron a provoqué l’hilarité générale. Deux salles, deux ambiances. Toutefois, Kim Glow, au lieu de laisser passer ces moqueries, a décidé de rebondir dessus et n’a pas hésité à répondre à toutes les personnes qui se sont ouvertement moquées d’elle.

Dans une nouvelle story, la star de téléréalité affirme que ces haters sont en train de la rendre riche. En effet, plus elle fait le buzz, plus les marques lui demandent de collaborer et plus elles paient cher. Soucieuse de bien faire comprendre cela à ses followers, Kim Glow continue, affirmant qu’une fois la crise du coronavirus passée, tout le monde retournera à sa petite « vie de merde » afin de gagner un SMIC à peine suffisant pour « payer les factures », tandis qu’elle irait se prélasser là où bon lui semblera, du côté des Maldives peut-être. Une série de vidéos qui a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux.

En effet, Kim Glow a choqué en parlant de la sorte. Résultat, de nombreuses personnes ont appelé à son boycott. Sur instagram, beaucoup ont invité sa communauté à ne plus la suivre et surtout, à ne pas tomber dans le piège de ses posts sponsorisés. D’autres ont simplement appelé à boycotter les marques qui collaborent avec elle. Hautaine, ridicule, les adjectifs n’ont pas manqué de fuser sur Twitter où les gens ont avoué avoir été quelque peu choqué de voir qu’une personne issue de la téléréalité ait osé moquer à ce point les travailleurs.