Sites X, application Netflix : le confinement s’organise

Face au confinement, de nombreux sites et applications ont décidé d’agir afin d’aider les Français à faire passer le temps le plus rapidement possible.

Alors que la France est confinée depuis deux jours maintenant, les jeunes s’organisent afin de faire passer le temps du mieux possible. Pour l’occasion, de grandes entreprises ont décidé d’aider. C’est notamment le cas de chaînes de télévision, d’applications ou encore de sites pornographiques, qui ont confirmé la mise en place de la gratuité totale de leurs versions premium. Résultat, alors que s’annonçaient quinze jours longs et compliqués, il semblerait que de nombreuses choses aient été mises en place afin de nous aider du mieux possible.

La VOD et le streaming, grands gagnants du confinement ?

Premièrement, il convient de noter le grand retour de l’application Popcorn Time. Disparue en 2016 après que les géants du cinéma aient hurlé au scandale, cette extension Chrome permet d’avoir accès à un catalogue digne de celui de Netflix pour la modique somme de 0 euro par mois. Concernant Netflix d’ailleurs, autre extension Chrome, Netflix Party, qui vous permettra de regarder un film ou une série en même temps que vos amis tout en commentant ce que vous êtes en train de regarder. Une manière de tuer le temps à plusieurs…

Le monde du X se met au diapason

Les sites pornographiques ont également décidé de se mettre en ordre de marche afin de proposer aux internautes du contenu premium pour absolument rien. Les gens étant chez eux, ces grandes entreprises ont senti le bon coup. Pornhub offre ses accès aux Français jusqu’à la fin du mois alors que des sites français comme Dorcel ou Jacquie et Michel tablent plutôt sur la mise en ligne de films et créations originales. Un excellent coup marketing pour ces sites qui vont pouvoir bénéficier des retombées de revenus publicitaires. Plus de personnes à la maison veut forcément dire plus de personnes connectées, de quoi booster le trafic.

Enfin, certaines grandes chaînes comme Canal+ ou Orange, habituellement payantes pour les téléspectateurs ont elles aussi décidé d’offrir leur contenu, et ce, pour toute la durée du confinement. L’occasion pour celles et ceux qui sont cloîtrés chez eux, de pouvoir diversifier les chaînes regardées et donc le contenu proposé. Reste que ces solutions sont temporaires et compliquées à garder dans le temps. Difficile d’imaginer les Français un mois chez eux, devant leur télévision. Alors, ces efforts seront-ils suffisants ?