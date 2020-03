TikTok censure les personnes pauvres, laides et handicapées

Selon un récent rapport rendu public, l’application TikTok boycotterait les personnes moches, laides et handicapées. De quoi susciter la polémique.

Désormais l’une des applications les plus téléchargées et les plus utilisées au monde, TikTok est une petite mine d’or pour celles et ceux qui s’en sortent le mieux. En effet, il est possible de se faire entre 100 et 175.000 dollars par simple post ! Autant dire que certains misent tout sur leur communauté afin de s’en sortir financièrement. D’autres en revanche, semblent avoir un peu plus de mal… Mais la faute à qui ? En effet, selon certaines révélations, les personnes laides et pauvres seraient tout simplement boycottées par le réseau qui souhaite se bâtir une « belle » image.

Faisant face à de plus en plus de critiques, TikTok a été pointée du doigt comme étant « parasitaire » par le patron de Reddit, Steve Huffman. La chanteuse Lizzo, elle a également craqué après que sa vidéo en maillot de bain ait été effacée par les censeurs de l’application. Un rapport a effectivement fuité via lequel nous apprenons que les personnes « moches, pauvres et handicapées » voient leurs vidéos être supprimées. L’idée est également de bannir du réseau les vidéos qui nuisent à l’honneur de l’application, mais également de la nation. Résultat, pauvreté rurale, quartiers pauvres, personnes obèses ou au sourire édenté ne sont pas présentées sur les vidéos de l’application.

Face à la polémique, un porte-parole de TikTok a tenu à réagir. Selon lui, les demandes dont nous avons pu témoigner dans ledit document n’ont jamais été mises en place. Toutefois, il apparaît clair que la censure soit bien présente sur l’application. Les vidéos critiques à l’encontre du gouvernement chinois, du Parti communiste plus largement ou encore des vidéos évoquant des faits dérangeants aux yeux de Pékin, comme les manifestations de la place Tiananmen ont été tout simplement effacées sans explications.