Skype, flashmob, apéritif : comment l’Italie s’organise ?

En Italie, la jeunesse tente de s’organiser afin de passer le temps, le pays étant confiné. Quelques pistes pour nous, français, désormais bloqués à la maison.

Depuis le 9 mars, l’Italie est en confinement. En effet, face à l’épidémie de coronavirus, nos voisins transalpins ont décidé d’opter pour des mesures radicales, l’idée étant de tout faire afin d’empêcher le nouveau coronavirus de continuer à se répandre alors que plus de 24.000 personnes ont été touchées en Italie. En France, il aura fallu près de 10 jours afin que le gouvernement se décide à opter pour la même solution. En effet, depuis hier soir, nous voilà désormais dans une situation sensiblement similaire puisque Emmanuel Macron a confirmé que les déplacements seraient quasi-interdits alors que plus de 100.000 policiers et militaires seront bientôt déployés en France afin de faire respecter cette mesure de confinement.

Mais alors, qu’allons-nous faire durant ces 15 jours ? Difficile de savoir même si nous devrions pouvoir nous calquer sur ce que nos amis italiens font. Ainsi, outre les réunions Skype, la jeunesse s’amuse à organiser des e-apéritifs. “Chaque jour à 18h, il y a une flashmob : les gens sortent à la fenêtre et chantent ensemble. Ça m’a permis de rencontrer des voisins. Mais c’est vrai que chaque opportunité d’aller au supermarché ou de descendre la poubelle est la bienvenue.” explique ainsi Stella, aux Inrocks, preuve que malgré tout, la vie continue.

Problème, les crises d’angoisse sont réelles.“Savoir qu’on ne peut aller nulle part, c’est difficile psychologiquement. La nuit, j’ai du mal à dormir. Les conséquences de l’enfermement sur le moral nécessitent d’être mieux prises en compte.” Pour tuer le temps, certaines entreprises viennent en aide aux Italiens, c’est notamment le cas du site pornographique Pornhub qui a offert sa version pretium à toutes les personnes actuellement confinées. Une belle opération de communication que celle réalisée par le site le plus visité au monde. Enfin, d’autres profitent de l’occasion pour se cultiver et regarder des films, beaucoup de films… Netflix pourrait bien profiter de la crise pour continuer à générer du trafic, tandis que d’autres sites comme YouTube et réseaux sociaux, comme Instagram, voient leur trafic exploser.