Coronavirus : les annonces de Macron, suffisantes ?

Hier soir, Emmanuel Macron s’adressait aux Français afin d’annoncer une série de mesures visant à contrer le coronavirus.

Alors que la France a enregistré plus de 2.000 cas, la panique commence à grandir dans l’hexagone. Face aux multiples risques, le président Emmanuel Macron s’est donc adressé hier soir à ses compatriotes, au cours d’une allocution qui aura duré près de 30 minutes. De nombreuses mesures ont été annoncées, mais, pour beaucoup, les choses ne vont pas assez loin et il semble donc compliqué de se satisfaire des premières annonces.

Ainsi, dès lundi, les crèches, les écoles et universités seront fermées pour une durée minimale de quinze jours. Toutefois, cette période pourra être rallongée à plusieurs reprises, le président Macron ayant pour sa part affirmé à la télévision que ces établissements resteront clos « jusqu’à nouvel ordre ». Une nouvelle célébrée sur les réseaux sociaux.

Autre point important, la protection des seniors, les plus vulnérables face à la maladie. En effet, les personnes âgées de 70 ans ou plus sont invitées à rester chez elle le plus longtemps possible et à limiter les sorties. Concernant les prochaines municipales, celles-ci auront lieu, mais des mesures seront également prises afin d’éviter les longues queues. Enfin, les entrepreneurs et indépendants ont reçu une première mesure, à savoir l’échelonnement des paiements des taxes et cotisations. Il sera possible de payer plus tard, sans avoir à payer plus. Un plan de relance économique a également été annoncé.

Les annonces du président de la République, suffisantes ?

Mais cela est-il suffisant afin d’endiguer la pandémie ? Pour des journalistes français basés en Italie, la réponse est non. « Il existe un décalage spectaculaire entre la situation à laquelle nous assistons quotidiennement dans la péninsule et le manque de préparation de l’opinion publique française à un scénario, admis par l’énorme majorité des experts scientifiques, de propagation importante, si ce n’est massive, du coronavirus ». ont-ils ainsi écrit dans une tribune ce matin, ajoutant que désormais, l’Italie faisait face à des cas de réanimation de personnes âgées de 40 à 45 ans, preuve que le virus évolue très vite et touche désormais toutes les tranches de population