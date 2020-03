GTA VI : et si le jeu commençait à se dévoiler ?

Le monde du jeu vidéo est quelque peu à l’arrêt, toutefois, Rockstar Games vient d’en dévoiler davantage au sujet de son prochain jeu, GTA VI.

L’ambiance est quelque peu étrange autour du monde du jeu vidéo. En effet, l’E3 de Los Angeles, la Mecque du gaming a été annulée à cause notamment de l’épidémie de coronavirus qui touche le monde. Les rassemblements étant compliqués et, afin d’endiguer la maladie, salons et autres grands rendez-vous sont mis entre parenthèses. À cette nouvelle s’ajoutent les nombreux retards de production causés par la maladie, puisque de nombreuses entreprises, chinoises notamment, ont été forcées de fermer leurs portes. Résultat, Sony a dû revoir ses plans en ce qui concerne sa PS5 et nul ne sait réellement quand la console sera en mesure de sortir.

GTA VI, teasé par Rockstar Games

Mais malgré ces mauvaises nouvelles, les gameurs eux, continuent d’avoir du grain à moudre. Ainsi, il semblerait que la franchise GTA soit sur le point de confirmer l’arrivée prochaine de son nouveau-né, GTA VI. Rockstar Games, qui n’a que très peu communiqué sur le sujet, a décidé de faire la part belle au suspense en dévoilant deux nouveaux visuels laissant penser qu’effectivement, le jeu serait sur le retour. Sur ces visuels, des écrits, tels que « Killing dreams. Murdering hope. Fighting the righteous. Bullyting the weak » (Tuer les rêves. Assassiner l’espoir. Combattre les justes. Intimider les faibles)… Vous l’aurez compris, l’ambiance s’annonce assez sombre, assez dark.

S’il apparaît difficile d’ne savoir plus, Rockstar Games vient de lancer de nombreuses rumeurs et, depuis la parution de ces visuels, les réflexions vont bon train. Certains insiders eux, affirment par ailleurs que le jeu nous renverra du côté de Vice City même si nous pourrions être amenés à voyager, du côté de la Colombie notamment… Même si, Carter City (Boston) sera l’une des trois autres destinations du jeu puisqu’à en entendre certains, la Jamaïque pourrait également être au menu. Vous l’aurez compris, le jeu s’annonce épique.