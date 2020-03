Le 29 avril pourrait bien être notre dernier jour sur cette planète. La raison ? Un astéroïde pourrait venir s’écraser sur notre Terre !

À plusieurs reprises, la fin du monde a été annoncée. Sur les réseaux sociaux, dans la presse, à l’époque des Mayas, plusieurs fois nous aurions frôlé la mort. Cette fois-ci, c’est le Daily Express, média britannique, qui a décidé de mettre le feu aux poudres, affirmant que le 29 avril prochain pourrait bien être notre dernière journée sur cette bonne vieille Terre. La raison ? Un astéroïde absolument immense, d’une taille de 4.1km, va nous frôler. De là à nous toucher ? Si tel est le cas, notre civilisation disparaîtrait en l’espace de quelques secondes seulement, nous pouvons en être sûr.

L’article, posté sur les réseaux sociaux, a très vite attiré l’œil des curieux et sera alors retweeté 18.000 fois. Toutefois, tout cela est-il bien vrai ? Pour la NASA, l’agence spatiale américaine, il est effectivement probable qu’un astéroïde nous frôle d’ici les prochaines semaines… Toutefois, pas de panique. En effet, ce dernier risque de passer à près de 6 millions de kilomètres de nos têtes. Autant dire que nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Toutefois, les experts gardent un œil dessus puisque l’objet se déplace à la vitesse de 31 320km/h et pourrait bien exploser en vol ou dévier de sa trajectoire.

La Terre, pas vraiment en danger ?

« On sait calculer précisément la trajectoire d’un objet dont on connaît parfaitement la position. Cet astéroïde ne touchera pas la Terre » tente cependant de calmer, Patrick Michel, planétologue. Selon ses dires, à court ou moyen terme, notre planète ne risque absolument rien. En effet, les experts connaissent 95% des objets dont la taille dépasse les 1km et 30% des objets dont la taille ne fait qu’une petite centaine de mètres. L’idée ici, est donc de rassurer en affirmant que les scientifiques gardent un œil sur l’espace et sont bien au courant des possibles menaces qui pourraient nous toucher. Le risque zéro n’existe donc pas, mais les autorités gardent donc le contrôle.