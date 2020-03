Le championnat du monde de mullet a bien eu lieu !

En Australie a récemment eu lieu la compétition internationale du plus beau mullet. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il semblerait que la coupe revienne en force !

Le champion du monde est donc britannique. En effet, il y a quelques jours a eu lieu le championnat du monde de coupe mulet. L’occasion pour tous les participants et faire valoir leur plus belle coupe de cheveux. Cette année, le grand gagnant est donc anglais, s’appelle Rob Ayton et est âgé de 31 ans. Graphic designer de profession, il est tombé amoureux du mulet il y a trois années de ça, à la suite de vacances en Australie. Si ses premiers ont été plutôt raté force est de constater qu’aujourd’hui, il a parcouru du chemin, au point d’être donc l’homme au plus beau mulet du monde. Le championnat lui, est organisé tous les ans du côté de Kurri Kurri. Baptisée la Mulletfest, celle-ci met à l’honneur quelques participants qui, chaque année, aiment exhiber leur chevelure. « Je suis venu ici pour une complétion de skateboard. C’était à peu près au même moment que la Mulletfest, du coup j’en ai profité pour aller faire un tour et voir ce à quoi ça ressemblait. Au final, je me suis inscrit. ».

Résultat des courses, il étaient 8 à être venu du monde entier avant de s’affronter dans une terrible compétition. La compétition elle, permet de juger plusieurs types de coupes. Ainsi, nous avons la classique, l’internationale mais également l’extrême et la vintage. Afin de gagner, outre le mullet, il faut également avoir une certaine présence sur scène, puisque cela joue forcément. Enfin, les vainqueurs de toutes les compétitions se retrouvent pour « Le meilleur mullet de tous » et c’est l’australien Paul Gee qui est reparti avec la victoire.

« Il y a trois ans, j’ai voulu tester le mulet, j’ai toujours trouvé ça moche et la queue de rat derrière, ne m’inspirait pas grand chose. Aujourd’hui, je dois avouer que mon point de vue a totalement changé ». Les résultats eux, ont été salués dans le monde entier et beaucoup de commentaires amusés ont commencé à être posté sur le net. le plus windows ? « Tu ressembles à une star du porno des années 80 ». Certes, mais au moins, la victoire est là !