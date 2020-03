Pornhub : les recherches « coronavirus » explosent !

Sur internet et plus précisément sur Pornhub, site de vidéos X, les recherches « coronavirus » explosent et battent de nombreux records.

On le sait, internet et les réseaux sociaux ont tendance à nous offrir de drôles de séquences. Récemment, le web a ainsi fait honneur à sa réputation. En effet, sur le site de vidéos pornographiques Pornhub, le taux de recherches autour du mot-clé « coronavirus » a littéralement explosé. Une annonce confirmée à la suite d’une étude menée par le média Vice. Une surprise d’autant que l’an dernier, les recherches les plus effectuées entouraient de grands classiques du genre, comme les vidéos « milf », « lesbiennes », « japonaises » ou encore « hentai ». En revanche, quelques incongruités ont réussi à se hisser au sein du top 10, comme des vidéos cosplay ou relatives aux extra-terrestres. On se souvient également de l’incroyable buzz entourant les vidéos Rick et Morty.

Oui, mais voilà. La situation évolue, le monde change et ses envies avec. Ainsi, malgré les quelque 100.000 personnes touchées et infectées par le nouveau coronavirus, certains ont estimé que le sujet était assez excitant pour être recherché sur le site web Pornhub. Une situation insolite donc, d’autant qu’en décembre 2018, en France tout du moins, ce sont les recherches « Gilets jaunes » qui ont battu tous les records. Mais alors, pourquoi ? Selon certains experts l’effet de curiosité entourant un fait de société est tel qu’il est normal pour certaines personnes de continuer à « vivre avec » et donc, de les rechercher, parfois aux mauvais endroits.

La France, plus de 420 cas confirmés

En France, le virus lui, continue de se répandre et 7 personnes sont d’ores et déjà décédées des suites de la maladie. Entre 423 et 451 cas auraient également été recensés un peu partout sur le territoire, de quoi ajouter à la psychose déjà ambiante. En ce qui concerne le gouvernement, le Plan 2 épidémie est toujours actifs, mais le Plan 3 pourrait bien entrer en vigueur dans les jours à venir, ce qui aurait un impact significatif sur l’économie et le mode de fonctionnement du pays, qui tournerait forcément au ralenti.