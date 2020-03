3 vêtements que tout homme doit posséder dans son armoire

Dans l’armoire d’un homme, un dressing bien constitué passe par l’acquisition de basiques, ces vêtements considérés à la fois comme indispensables et emblématiques. En voici trois d’entre eux.

Un tee-shirt

C’est une pièce extrêmement basique à première vue pourtant il n’est pas si simple de disposer du bon t-shirt. Celui-ci, de préférence blanc, gris chiné, ou pourquoi pas noir, et 100% coton, doit être bien coupé et et d’une taille parfaitement adaptée à la morphologie. On le porte sous un pull ou une chemise en hiver, en principal outfit en été.

Le choix du tee-shirt basique repose sur plusieurs critères à respecter dont la forme du col. Il est ainsi recommandé d’opter pour un col rond afin d’associer à une allure soignée un confort optimal au niveau du cou. Le confort passe également par une longueur des manches appropriée, en effet celles-ci ne doivent pas descendre plus bas que les biceps. Pour trouver de bons modèles, n’hésitez pas à regarder du coté de Uniqlo, Cos ou encore American Apparel.

L’avantage d’un tee-shirt aux tons clairs et doté d’un col rond est qu’il peut se porter tout au long de l’année ; il constitue par ailleurs l’élément de base idéal auquel pourra s’ajouter n’importe quel type d’épaisseur (blazer, chemise à carreaux, blouson en laine, etc.).

Des baskets

Concernant les chaussures, des paires de baskets blanches sont les plus indiquées. Le mieux étant des modèles en cuir avec une doublure protégeant du froid, comme on peut en trouver dans les modèles de basket Versace par exemple.

Une bonne paire de sneakers doit posséder outre un cuir au grain régulier (sans la présence de nerfs), une semelle faite en caoutchouc naturel ou cousue, les deux cas étant la garantie de modèles de qualité.

Il est possible à la belle saison de faire le choix d’une paire plus colorée en restant toutefois dans des tons sobres et unis. Cependant, des baskets de couleur blanches s’harmoniseront le mieux aussi bien avec des tenues casual ou plus exigeantes. En effet, la mode actuelle permet de jouer sur les contrastes décontractés et formels.

Un bon jean classique

À propos du jean, il est conseillé de s’orienter vers un modèle « brut » couleur indigo. Un jean de qualité signifie choisir une pièce durable et solide. Il vaut mieux en ce cas privilégier un modèle selvedge c’est-à-dire un jean possédant une toile extrêmement serrée où les extrémités se voient renforcées par des lisières, comme les bons vieux classiques Levi’s.

Un bon jean brut classique constitue une pièce basique et surtout très pratique au sein de tout vestiaire masculin. Il pourra être utilisé dans le cadre d’une apparence plus habillée ou comme élément d’une tenue moins formelle et davantage casual. Un jean brut aux coupes ajustées avec un tour de taille un peu serré, le jean ayant tendance à se détendre progressivement, offre qui plus est l’avantage de pouvoir se porter avec des baskets ou des chaussures en cuir.