Inès : sa famille réagit au buzz autour de ses fesses

Désormais culte, la séquence des fesses d’Inès aura fait réagir les amateurs de Koh Lanta. Mais qu’en est-il de la famille de la principale intéressée ?

Il y a quelques jours, les images d’Inès Loucif, nouvelle star de Koh Lanta, ont fait le tour du web. En effet, la jeune femme apparaissait avec un maillot de bain qui laissait entrevoir une large partie de ses fesses. Très vite, Internet s’est alors ému d’une telle séquence, de nombreuses captures d’écran tournant sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, la jeune femme a vite été forcée de réagir, le buzz et les critiques ayant été compliqué à gérer pour elle. Demandant aux gens de se calmer, celle-ci a affirmé qu’il ne s’agissait ici que d’une « paire de fesses » et qu’il n’y avait aucune raison pour que toute une polémique n’éclate autour de ces images.

Interviewée par Femme Actuelle, média féminin, la jeune femme de 25 ans a accepté de revenir sur cette séquence, affirmant qu’elle a eu du mal avec ces critiques d’autant qu’à ses yeux, Koh Lanta reste une émission familiale. « Je n’ai pas fait Koh Lanta pour montrer mes fesses parce que c’est une émission que je regarde en famille depuis toute petite. La compétition et le dépassement de soi m’ont toujours plu ». Mais alors, comment ont réagi ses proches à la suite de la diffusion de ces images ? À entendre Inès, il semblerait que les choses se soient simplement déroulées.

« Ma grand-mère, il faut être très carré avec elle, le respect est primordial. Elle-même m’a clairement dit que rien ne l’avait choqué » a-t-elle ainsi affirmé. Toutefois, Inès a reconnu que sa famille a été très touchée et très choquée par les centaines de messages et commentaires insultants, postés sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la séquence aura fait réagir et a longtemps été l’un des sujets de discussions sur nos plateformes favorites.