Coronavirus : les chiens également touchés !

Alors que le monde tremble face à l’épidémie de coronavirus, les animaux domestiques et les chiens plus particulièrement, peuvent également être touchés.

Alors que le monde retient actuellement son souffle, le coronavirus lui, ne cesse de se répandre un peu partout. Si la Chine, l’Italie et la Corée du Nord restent les pays les plus touchés, Séoul ayant annoncé plus de 500 nouveaux cas en moins de 24 heures, la France elle, n’est pas en reste. Hier soir, le nombre de personnes touchées par la maladie est ainsi passé de 18 à 38 en l’espace de quelques instants, avec des clusters (foyers de maladie), du côté de Creil et d’Annecy. Résultat, les autorités sont sur le qui-vive et tentent de rassurer les populations qui, face à l’ampleur de la situation, commencent à s’inquiéter.

Du côté de Hong Kong, un chien lui, a également été testé positif à la maladie. S’il ne présente, à ce jour, aucun symptôme à proprement parlé et surtout, que la propagation de l’animal à l’homme n’ait pas été avérée, le canidé lui, a été placé en quarantaine. « Des échantillons prélevés dans les cavités nasales et orales ont été testées positifs au virus du Covid-19 » a ainsi confirmé le porte-parole du ministère hongkongais de l’Agriculture, des Pêches et de la protection de l’environnement. Une confirmation qui n’a toutefois rien de réellement surprenant.

En effet, la propriétaire de l’animal a elle aussi été testée positive au coronavirus, quelques heures auparavant. Âgée d’une soixantaine d’années, celle-ci a elle aussi été placée en quarantaine afin que des examens complémentaires soient organisés. Il n’existe toutefois aucune preuve de transmission entre les animaux et les hommes, mais tels les humains, ces derniers (chiens, chats et autres) seront placés à l’isolement, 14 jours durant. Sur le territoire hongkongais, 93 cas de coronavirus ont été confirmés tandis que deux décès ont également été confirmés par les autorités.