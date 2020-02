Manon Marsault : elle s’en prend violemment à Jazz !

Après Nabilla et Jessica Thivenin, c’est au tour de Manon Marsault de clasher Jazz et la JLC Family, qu’elle accuse de trop en faire, sur les réseaux notamment.

On le sait, depuis quelque temps, Jazz et la JLC Family agacent énormément de monde. Trop présents sur les réseaux sociaux, la petite famille ne cesse de créer buzz et polémique au point que certaines stars comme Lacrim ont posté de nombreux messages invitant la JLC à en faire un peu moins. Cependant, rien n’y a fait et Jazz comme Laurent Billionnaire continuent de faire jaser. Après Nabilla, c’est d’ailleurs Manon Marsault qui a fait part de son agacement.

Récemment invitée avec Julien Tanti du côté de chez Sam Zirah, la jeune femme avait alors dégainé. « Actuellement, plus personne les calcule, il y a plus d’histoires, tu ne sais même pas où ils sont ! Sans histoire, ils ne vivent pas ! » a ainsi lancé Julien avant que Manon Marsault ne prenne sa suite et balance elle aussi sur ses nouveaux ennemis, « Ils ont fait quoi comme télé ? Jazz et Laurent ont des problèmes avec tout le monde : Nabilla, Jessica… Qu’ils arrêtent de faire des problèmes et on verra s’ils font toujours des vues. Plus de vues, plus de pubs ! ».

Très vite, Jazz a alors décidé de réagir, affirmant qu’elle se fichait de ce que les deux pensaient, ajoutant que Manon Marsault, comme Julien Tanti, n’étaient pas aussi connus qu’elle et son compagnon. De quoi passablement énerver Manon qui sur Snapchat, a décidé d’en remettre une couche. « Quelle est la différence entre le mensonge et la mythomanie ? Avec le mensonge, la personne sait qu’elle ment et avec la mythomanie la personne croit en son propre mensonge. Il y a des petits mythomanes et des gros mythomanes ! Je vais m’arrêter là, car ça me donne des nausées. Je vais donc m’abstenir. Dans la vie, pour certaines personnes tout s’achète sur les réseaux : les vues, les likes, les followers russes ». Un tacle qui ne manquera pas de faire réagir…