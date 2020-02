Koh Lanta : les fesses d’Inès font le buzz, elle réagit

Le premier épisode de Koh Lanta aura été marqué par l’attitude de Joseph mais également par les commentaires autour du physique d’Inès.

Le premier épisode de Koh Lanta a été suivi par un peu de moins de 5 millions de personnes. L’occasion pour les fans du show de retrouver Denis Brogniart ainsi que les nouveaux aventuriers qui eux, vont devoir de sonner à 200% afin de remporter cette nouvelle édition. Pour l’occasion, Joseph lui ne devrait pas gagner. Éliminé en premier après avoir réussi à faire le feu, ce dernier a senti le coup venir et n’a pas hésité à tout éteindre afin de se venger de ses coéquipiers, qu’il a accusé d’être ingrats. Pire encore, il a caché le bambou avec lequel il a réussi à faire le feu afin que ses ex-coéquipiers ne puissent pas manger chaud dans les jours à venir.

Mais plus que cette improbable séquence, c’est bien la belle Inès qui a fait le buzz. La jeune femme est effectivement apparue avec un maillot de bain relativement échancré, laissant apparaître une belle partie de ses fesses. Très vite, les internautes ont commencé à réagir. Si beaucoup ont pointé du doigt le côté provocateur de la jeune infirmière, d’autres ont affirmé qu’elle n’était rien d’autre que l’atout sexy de cette nouvelle saison. Vous l’aurez compris, il y a eu énormément de discussions autour du sujet, ce qui a d’ailleurs poussé Inès à devoir prendre la parole.

Sur instagram, la jeune femme a ainsi tenu à remettre les choses à leur place. « Il faut se détendre, c’est juste une paire de fesses les gars, on va redescendre, on va se calmer. J’ai l’impression qu’il n’y a que moi qui aie une paire de fesses. Il y en a qui vont me dire ‘oui, mais y’a que toi qui les montre. Eh bien ma foi, je fais ce que je veux, c’est les miennes, non ? » a-t-elle ainsi lancé. La production elle, a également décidé de calmer tout le monde, affirmant qu’Inès allait changer de maillot très rapidement.