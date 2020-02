L’agence spatiale vous propose un bain de 5 jours !

Afin de mener à bien une étude sur les effets de l’apesanteur sur le corps humain, l’agence spatiale européenne a décidé de proposer un bain de 5 jours à 20 femmes !

L’Agence spatiale européenne a décidé d’offrir à celles qui le souhaitent se porter volontaire, un job de rêve. Enfin presque. En effet, l’ASE espère recruter cette année, pas moins de 20 femmes afin que ces dernières restent immergées cinq jours durant, dans… Un bain. L’idée ? Étudier les effets de l’apesanteur sur le corps. Pour cela, il faudra ainsi déposer sa candidature, être acceptée et enfin, se rendre en direction de Toulouse puisque c’est bien dans la ville Rose qu’aura lieu cette folle étude scientifique.

L’immersion elle, ne se fera toutefois pas dans l’eau puisqu’elle se fera dans des draps water-proof. Résultat, les candidates retenues ne seront pas trempées. « Les immersions sèches permettent d’étudier les effets de l’apesanteur sur le corps puisque le corps est supporté et suspendu dans le tube, des conditions quasi-similaires à ce qui se fait en apesanteur, dans l’espace. » Vous l’aurez compris, on ne parle pas de blague, mais bel et bien d’une étude scientifique poussée à souhait.

Un constat partagé par Jennifer Ngo-Anh, manager, pour qui le nombre de requêtes symbolise bien le manque de sérieux de certains candidats et certaines candidates quant aux conditions de cette mission. « Rester au lit, ça a l’air sympa, mais très vite, nous pouvons nous rendre compte que ce n’est pas aussi chouette que ça en a l’air. Nous saluons toutes les personnes qui ont sacrifié des jours de leur vie au bénéfice de la science et de l’étude du corps humain ». Concernant la rémunération, impossible à ce stade de savoir avec précision combien l’Agence spatiale européenne envisage de payer ses candidats, mais, par comparaison, la NASA a récemment payé plus de 18.000 dollars, chaque personne retenue pour passer 89 jours dans un lit.