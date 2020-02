Une YouTubeuse prétend être à Bali mais se trouve à Ikea

Une YouTubeuse américaine a fait croire qu’elle passait des vacances à Bali alors qu’elle se trouvait en fait, au magasin Ikea le plus proche de chez elle.

Une preuve de plus que les réseaux sociaux peuvent nous faire croire tout et n’importe quoi. En effet, une influenceuse américain, répondant au nom de Natalia Taylor, a décidé de berner tout son monde en prétendant passer des vacances du côté de Bali. En vérité, celle-ci se trouvait au magasin Ikea le plus proche de chez elle. Résultat, ses 312,000 abonnés sont tous tombés dans le panneau ! Il faut dire que la jeune femme a mis les moyens afin de faire croire à tout le monde qu’elle se trouvait bien en Indonésie.

Photo-shooting parfaitement réalisé, tenues bien pensées, la jeune femme a ajouté de nombreuses légendes telles que « La reine est arrivée à #Bali ». Vous l’aurez compris, tout a été parfaitement pensé pour que la communauté de la jeune femme se fasse avoir. D’ailleurs, de nombreux commentaires jaloux ont été postés, « Oh mon dieu, tu es à Bali ? » ! De l’autre côté de son écran, Natalia Taylor a probablement du beaucoup rire d’autant qu’absolument personne n’a été en mesure de prouver qu’elle mentait.

Sur YouTube, elle a finalement décidé d’avouer la supercherie. Son projet était avant tout de faire comprendre aux gens qu’internet est un monde compliqué, via lequel tout peut être dit et cru. « Je vous en ai déjà parlé mais la vie sur internet n’est pas vraiment celle qu’elle prétend être, surtout aujourd’hui, il est vraiment très facile de faire croire à n’importe qui que notre vie est parfaite ». Elle en profitera pour rappeler que beaucoup d’influenceurs ont été pris la main dans le sac, mettant en avant des photos photoshopées ou des destinations totalement inventées. Enfin, si elle a confié que ça a été très dur pour elle de mentir comme ça, le message lui est parfaitement passé, Natalia Taylor se permettant même d’encourager ses fans à faire très attention.