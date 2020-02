Une mamie achète 30 sachets de préservatifs au lieu de thé !

En Angleterre, une mamie a oublié ses lunettes. Résultat, elle a acheté une énorme boîte de préservatifs en pensant qu’il s’agissait de thé.

Une histoire improbable. En effet, une petite mamie souhaitait faire ses courses lorsqu’elle s’est rendue compte qu’elle avait oublié ses lunettes. Ne souhaitant pas rentrer chez elle, elle continue alors son shopping avant de passer à la caisse et de rentrer chez elle. Âgée de 76 ans, Rosemarie Riley ne s’attendait alors pas à découvrir qu’elle avait achetée un peu n’importe quoi. Grande amatrice de thé, cette septuagénaire a finalement confondu une énorme boite de 30 préservatifs, avec une boîte dans laquelle se trouvent des sachets de thé Tetley. Une drôle d’incompréhension, vous en conviendrez.

Problème, les préservatifs ne se boivent pas en thé et surtout, cela coûte cher puisqu’elle a dû dépenser près de 25 euros afin de se les offrir. C’est son mari, John, 78 ans, qui a remarqué qu’elle avait acheté 30 sachets de préservatifs et qui le lui a fait comprendre qu’elle venait d’acheter n’importe quoi, preuve que ce dernier a une bien meilleure vue ou a simplement gardé ses lunettes sur le nez. Rosemarie elle, après s’être rendue compte de son erreur a tout de suite appelé sa petite-fille, Gemma, afin de lui demander de l’aide et notamment de rapporter le paquet afin de se faire rembourser.

La jeune femme de 29 ans elle, a accepté après avoir rigolé de longues, très longues minutes. L’histoire lui a d’ailleurs paru tellement drôle qu’elle a décidé de partager le tout sur les réseaux sociaux. « J’ai eu du mal à m’arrêter de rire. Je lui ai demandé comment elle avait fait pour s’acheter ça et elle m’a répondu qu’elle avait simplement oublié ses lunettes. Mon grand-père n’était pas très content qu’elle ait dépensé autant d’argent la dedans, mais à la fin tout le monde a bien rigolé et je me suis occupée de tout ramener ». Le magasin lui, a accepté que les objets soient échangés et a remboursé Rosemarie. Une histoire qui se termine donc plutôt bien !