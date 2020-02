Crocs x KFC : la collaboration a bien eu lieu

KFC et Crocs ont dévoilé le premier produit de leur première collaboration, une chaussure saveur poulet qui donne tout sauf envie !

On le sait, les chaussures de types Crocs sont connues pour être quelque peu… Avant-gardiste. Moquée par le monde entier, il fut un temps, la marque a finalement réussi à se faire une petite place et semble désormais être plutôt bien accueillie. Du moins, c’est ce que nous pensions jusqu’à ce que soient dévoilées les nouvelles Crocs x KFC. Ces chaussures elles, s’apparentent à une ode au poulet et font donc la part belle aux deux maisons. Créées par Me Love Me, la chaussure elle, a été présentée au cours de la dernière Fashion Week de New York.

Reprenant les codes de la Crocs habituelle, la chaussure elle, se distingue par son rouge pétant, iconique de la firme KFC. Mais ce qui choque le plus, c’est bien ce côté saut de poulet, autrement appelé bucket. Pire encore, une fausse aile a été déposée sur le bout de la chaussure, donnant encore plus l’impression d’avoir les pieds dans de la panure. Les chaussures elles, aussi improbables soient-elles, seront vendues au prix de 60 dollars, soit environ l’équivalent d’une bonne cinquantaine d’euros.

Scandale au pays de la sandale

« Couvertes de poulet frit, ces chaussures vont réaliser votre rêve de marcher dans un bucket de poulet. Vos deux marques préférées s’associent afin de prouver que toutes les collaborations sont possibles. Bien entendu, elles ne sont pas comestibles » pouvions nous ainsi lire en présentation, preuve que tout a été très bien pensé. Bien entendu, l’annonce d’une telle arrivée a provoqué des réactions mitigées. Si certains se sont amusés de la situation, d’autres ont estimé que les deux sociétés allaient beaucoup trop loin. Difficile de ne pas leur donner tord d’ailleurs tant le design est improbable. Difficile également de s’imaginer les porter dans la rue…