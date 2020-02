Les Anges 12 : l’émission stoppée à cause des audiences ?

La douzième saison des Anges réalise des audiences loin des attentes. Résultat, NRJ 12 pourrait bien décider de dire stop.

Alors que les émissions de télé-réalité marchent plutôt bien et que les Marseillais s’apprêtent à bientôt revenir sur W9, les Anges eux, ont énormément de mal à redresser la barre. Il faut dire que, cette saison, les têtes d’affiche ne sont pas nombreuses et outre la présence de stars comme Sarah Lopez, la production a décidé de faire la part belle aux inconnus. Certains sortent bien évidemment du lot, à commencer par Jeremy, Rémy ou encore Angélique, mais le casting reste trop faible. Résultat, de nombreuses questions se posent d’autant que les téléspectateurs eux, délaissent l’émission, énervés de ne pas pouvoir regarder leurs stars favorites.

Actuellement du côté de Hong Kong, les Anges vont-ils pouvoir redresser la barre ? Selon certaines informations, il se pourrait que l’émission soit déprogrammée si les audiences venaient à chuter encore et toujours. Cependant, le très bien informé Aqababe a confirmé que si cela devait arriver, cette douzième saison ne serait pas la dernière puisque NRJ 12 aurait signé pour une treizième. Reste que si les choses n’avancent plus, le format pourrait être revu, modifié et retravaillé. De là à dire qu’il s’agisse de la dernière chance des Anges ?

Les Anges, une treizième saison malgré tout ?

Outre le format à revoir, la production pourrait également demander le retour de ses stars. Sarah Fraisou par exemple, actuellement du côté de la Villa des Cœurs Brisés, pourrait être tentée par l’aventure, elle qui ne se ménage plus. En effet, à côté du sport et d’une hygiène de vie au top, elle a décidé de se faire une nouvelle opération en vue de perdre du poids. Résultat, elle a perdu 5 kilos en 4 jours seulement. En revanche, impossible de savoir pour quelle opération la jeune femme a décidé de succomber !