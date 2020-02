McDonald’s : une sauce Big mac, sur le point de débarquer

L’arrivée d’une nouvelle sauce Big mac chez McDonald’s, a provoqué l’émoi chez les internautes, qui ont célébré la nouvelle comme il se devait !

On le sait, McDonald’s a décidé de garder secrète sa sauce Big Mac. Icône du fast-food, le burger jouit d’une vraie réputation et le mystère entourant la sauce qui le compose aide forcément à faire perdurer le mythe. Toutefois, il semblerait que la firme américaine ait décidé de faire plaisir à ses clients. Comment ? En mettant en vente de petits pots de sauce Big Mac. Résultat, les plus fans pourront se faire plaisir en plongeant leurs frites ou potatoes dans de la sauce leur rappelant leur burger favori.

Ainsi, à partir du 125 février, la sauce sera mise en vente… En Angleterre seulement. Attention toutefois puisque cette offre sera limitée. Résultat, si vous vous trouvez actuellement du côté de Londres, sachez que l’offre ne durera pas éternellement. Autre point à souligner, la possibilité de voir la sauce débarquer en France, si le succès outre-Manche est réel… Nous sommes d’ailleurs persuadés que cela arrivera sous peu.

McDonald’s, un menu gratuit ?

Une actualité remplie pour McDonald’s qui a s’est également retrouvée au cœur d’une drôle d’affaire puisque des internautes ont découvert avec stupeur qu’il était possible de payer 1 euro 50, voire rien du tout, s’ils étaient amenés à commander un menu Golden via l’application. Un bug a en effet largement réduit le prix, résultat, des centaines de personnes ont été capables d’acheter leur menu pour des sommes parfois dérisoires.

Très vite, les réseaux sociaux se sont alors enflammés et l’information s’est mise à circuler de manière très rapide, permettant à de nouveaux consommateurs d’avoir droit à un petit cadeau spécial. À ce jour, McDonald’s a été mis au courant de la situation mais n’a toujours pas annoncé de mesures ou de réaction quelconque. Nul doute toutefois que le bug sera rapidement corrigé.