Adepte du DIY, il termine en traversant le plafond

En Angleterre, un homme a tenté d’effectuer quelques travaux de finalement se retrouver dans une situation plutôt gênante.

Une photo qui restera. En effet, c’est dans le groupe facebook Mrs Hinch Cleaning Tips qu’une jeune femme répondant au nom d’Ashleigh Poulter a décidé de poster une image de son compagnon. Problème, celle-ci ne le met pas du tout à son avantage. Au contraire d’ailleurs puisque ce dernier, en tentant de faire quelques travaux, s’est retrouvé avec la tête à l’envers, à travers le plafond. Heureusement pour lui, tout va bien et il n’a eu aucune blessure. Toutefois, sa compagne elle, a eu le temps de capter toute la scène, ce qui a tout de suite fait le bonheur du web.

« On est en train de rénover la maison. Il faisait les travaux et je l’ai aidé en nettoyant tout ce que je pouvais. Je me suis absentée deux minutes et il a eu le temps de passer à travers le plafond… Vous imaginez que maintenant, il y a encore plus de poussières » a-t-elle ainsi lancé, ajoutant que son compagnon allait parfaitement bien. D’ailleurs, les deux ont énormément rigolé de la scène. C’est la raison même de ce poste puisque la situation était tellement improbable qu’Ashleigh se devait de la partager avec le monde entier !

Bien entendu, les commentaires amusés ont commencé à fuser et de nombreuses personnes ont commencé à raconter leurs déboires. « Une fois, j’ai demandé à mon mari de retirer les briques du mur de la salle de bain et il a réussi à… Retirer le mur » pouvions-nous ainsi lire, de quoi rassurer Ashleigh, qui a pu remarquer que son compagnon n’était pas le seul à être moyennement doué pour les travaux. D’autres ont également affirmé avoir vécu plus ou moins la même chose, avec beaucoup moins de chance puisqu’ils ont littéralement traversé le plafond (sans d’énormes dommages toutefois).