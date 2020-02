Un artiste allemand berne tout Google Maps avec un chariot !

Du côté de Berlin, un artiste a réussi à berner tout Google Maps en se baladant avec un chariot rempli de smartphones.

C’est une idée absolument incroyable qu’a eu Sinon Wackert. Artiste berlinois, ce dernier a décidé de berner Berlin et surtout, Google Maps, d’une manière assez improbable. En effet, souhaitant dénoncer l’impact des smartphones et du digital sur le monde dans lequel nous vivons, il a décidé de créer un faux embouteillage sur Maps. Étudiant l’algorithme, il comprend ainsi que Google analyse le nombre de personnes utilisant ses services sur un axe routier afin d’en définir la densité de circulation.

C’est comme cela que les tronçons de route virent au orange ou au rouge dans le cas ou la situation devient incontrôlable et que de trop nombreux usagers sont présents. C’est alors qu’un nouvel itinéraire sera proposé à l’internaute en question. Fort de ce constat, Weckert a eu la drôle d’idée de placer 99 smartphones dans un petit chariot qu’il a baladé dans les rues de Berlin. Sur ces téléphones, était activée l’application Google Maps, faisant ainsi comprendre à Google que bien trop de personnes s’étaient données rendez-vous au même point.

« Il est possible de faire virer au rouge une rue verte, confirme Weckert, avant de continuer, Google Maps apporte des modifications virtuelles à la vraie ville. Les cartes basées sur les simulations de Google déterminent l’actualité et la perception des espaces physiques. ». Du côté de Google, on salue le travail de l’artiste et personne ne semble lui en vouloir. « Il n’y a pas d’anomalie majeure dans Google Maps. La machine apprend toujours, mais c’est bien joué de la part de l’artiste », a ainsi lancé Gilles Dawidowicz, géographe et conseiller commercial de Google Maps en France. Il terminera en rappelant que Google reposait sur du machine learning. De fait, jamais l’ordinateur n’a eu face à lui une seule personne avec 99 smartphones, un cas que personne n’a jamais prévu mais qui vient donc de devenir une possibilité aux yeux de Maps.