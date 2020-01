maddy-choque-avec-ses-propos-racistes-sur-les-asiatiques

Sur les réseaux sociaux, Maddy Burciaga a choqué les internautes en tenant des propos jugés racistes et injurieux envers la communauté asiatique.

Une vidéo qui fait la polémique. En effet, alors que sur les réseaux sociaux, le monde s’enflamme autour des risques liés au coronavirus, de nombreuses personnes d’origine asiatique affirment être victimes de racisme. Le hashtag #jenesuispasunvirus a d’ailleurs longtemps été en tête de Twitter France. Il faut dire que les témoignages laissent perplexe. De nombreuses images et vidéos montrent ainsi des passants se couvrir le visage à la vue de personnes asiatiques. D’autres personnes enfin, affirment avoir été moquées, pointées du doigt voire même insultées en place publique.

Mais ce qui choque le plus, c’est ce racisme décomplexé et assumé de la part de certaines stars. Influenceuse, Maddy Burciaga s’est ainsi filmée sur snapchat, en train de parler du virus qui affole le monde. Soucieuse de la suite des événements, Maddy assure être quelque peu apeurée et ne semble pas être très sereine. D’ailleurs, elle le clame haut et fort, dès qu’elle « voit un chinois », elle change de trottoir. Une affirmation osée, d’autant qu’elle est suivie par des centaines de milliers de personnes. De quoi en pousser certains à agir comme elle et à ne pas se priver de le clamer haut et fort.

Pour rappel, le coronavirus sévit actuellement un peu partout dans le monde. De nombreuses compagnies aériennes, dont Air France, ont décidé de ne plus relier la Chine jusqu’à nouvel ordre. Le bilan lui, s’alourdit de jour en jour et, en ce 31 janvier, plus de 9.800 personnes sont officiellement contaminées, près de 13.000 sont soupçonnées d’avoir le virus et pratiquement 213 individus ont d’ores et déjà péri des suites de cette maladie. La situation est telle, qu’en Chine le gouvernement a d’ailleurs ordonné la création de deux hôpitaux. Plus de 2.500 lits devraient ainsi être prêts pour les malades, dans les jours à venir.