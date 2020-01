Questions existentielles pour les geeks

Nintendo n’est à l’origine absolument pas une société de jeux vidéo ?

Fondé en 1889, Nintendo existait bien avant les ordinateurs! Alors qu’est-ce qu’ils ont vendu? De 1889 à 1956, Nintendo était une société de cartes à jouer ! Ils fabriquent encore aujourd’hui des cartes au Japon et ont même un tournoi de bridge appelé la «Nintendo Cup».

Le tout premier magnétoscope était de la taille d’un piano ?

Lorsque le premier magnétoscope (Video Camera Recorder) a été fabriqué en 1956, il avait la taille d’un piano. Bien plus grand que vous ne l’imaginez !

Pourquoi les circuits imprimés sont-ils verts ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la majorité des PCB sont de cette couleur ? Le vert que vous voyez est en fait la couleur du masque de soldat visible à travers le verre. En ce qui concerne les origines de l’utilisation du vert, il existe quelques théories.

Certains spéculent que le vert était la norme de réglementation lorsque les PCB ont été utilisés par l’armée américaine et que son utilisation s’est répandue à partir de là. Il a également été suggéré que le vert aurait pu être la couleur des résines de masque de soudure d’origine, et que nous continuons à utiliser le vert par convention, bien que nous n’utilisons plus ces matériaux. Vous pouvez trouver plus d’infos sur des Blogs de conception de circuit imprimé.

Le logo Firefox n’est pas un renard ?

l y a une croyance répandue que, parce que le navigateur s’appelle Firefox, le logo doit être un renard. Étonnamment, la mignonne créature à fourrure dans le logo est en fait un panda rouge !

Le nom de «robot» a des origines dark ?

Si vous regardez l’étymologie du mot «robot», cela vient du mot tchèque «robota» qui se traduit par du travail forcé ou du travail. Le mot a été utilisé pour la première fois pour désigner un humanoïde fictif dans une pièce de théâtre en 1920.

La Xbox d’origine avait des extraits sonores de missions spatiales réelles ?

La Xbox d’origine contenait des extraits sonores modifiés de transmissions réelles des missions Apollo. Si vous avez laissé la Xbox sur l’écran d’accueil, vous finirez par entendre des chuchotements de conversation – des bavardages réels de la mission Apollo.

Les astronautes d’Apollo 11 n’avaient pas les moyens de se payer une assurance ?

L’assurance-vie pour une mission spatiale coûtait une fortune, car les risques étaient extrêmement élevés à l’époque.

Savez-vous qu’Il existe un nom pour quand vous sentez que votre téléphone vibre… mais ce n’est pas le cas ?

«Syndrome de vibration fantôme» est le nom utilisé lorsque quelqu’un pense que son téléphone vibre, mais ce n’est pas le cas. La recherche suggère que la cause de cela est qu’une personne est trop accro à son téléphone.

Plus de gens ont des téléphones portables que des toilettes ?

Sur les 7,7 milliards de personnes dans le monde, plus de 6 milliards ont accès à un téléphone portable. Pendant ce temps, seulement 4,5 milliards ont accès à des toilettes fonctionnelles !