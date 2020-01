L’Union européenne annonce une révolution technologique

l’Union européenne l’a confirmé, le chargeur unique au continent est sur le point de débarquer promettant du changement pour des millions de personnes.

C’est officiel (enfin presque), le chargeur européen débarque sur le continent. Terminé donc les galères pour charger son téléphone, son ordinateur ou sa tablette puisque la Commission européenne a confirmé dans un programme de travail pour l’année qu’elle proposerait une nouvelle loi d’ici à l’automne prochain. Une annonce qui permettrait de faciliter la vie de millions de personnes qui, tous les jours, galèrent avec leurs objets électroniques et connectés. Une annonce qui intervient également dans le cadre de la lutte contre le gaspillage.

En effet, chaque année, ce sont 50.000 tonnes de déchets liés à la charge qui sont retrouvés, rien que sur le sol européen, ce qui représente pas moins de 300 millions d’euros de dépense par an. Résultat, l’Union européenne entend lutter contre cette tendance en empêchant les gens d’acheter, racheter et perdre à nouveau. Une démarche qui prend donc du sens, d’autant que cela fait maintenant six ans que la Commission européenne tente de pousser les entreprises à aller en ce sens, mais malheureusement, cette stratégie d’accompagnement n’a pas porté ses fruits.

De fait, une loi sera rapidement votée alors que ce jeudi 30 janvier, le Parlement européen se penchera également sur la question. Toutefois, certains acteurs majeurs, comme Apple, risquent de voir cette annonce d’un bien mauvais œil. La firme à la pomme a ainsi avoué à diverses reprises qu’elle n’aimait pas du tout le principe du chargeur unique, contraire selon elle, à l’innovation. Il faut dire qu’Apple fait régulièrement évoluer ses chargeurs afin notamment de pousser le consommateur à en acheter puisque les accessoires de la firme de Cupertino sont vendus à part, leur permettant ainsi de booster les chiffres de vente. De quoi leur couper l’herbe sous le pied donc, laissant ainsi penser que d’intenses campagnes de lobbying pourraient avoir lieu.