Perdus, ils survivent un mois en forêt Amazonienne

Perdus, une mère et ses trois enfants ont réussi à passer 34 jours au sein de la forêt amazonienne, avant de finalement s’en sortir.

C’est une histoire tout simplement incroyable. En effet, une famille composée d’une maman et de ses trois enfants, âgés de 14, 12 et 10 ans s’est retrouvée à devoir passer pas moins de 34 jours dans la forêt amazonienne après s’être perdue. Comment ? La mère, qui a souhaité rester anonyme, a accepté de témoigner au micro de la BBC, affirmant qu’elle devait rejoindre son époux du côté de la frontière colombienne, pays dont elle est originaire. Se trouvant du côté péruvien, elle marche alors en compagnie de ses enfants, mais n’arrivera finalement jamais à bon port. Pire encore, toute la petite troupe se sera retrouvée du côté de Yubito, à 180 kilomètres de Puerto Leguizamo, lieu de rendez-vous fixé. Le père de famille lui, qui ne s’attendait pas à autant de retard a été le premier à alerter les forces de l’ordre, soucieux d’en apprendre plus sur le sort de sa femme et ses enfants.

La petite famille elle, a longtemps marché avant d’être finalement retrouvée un peu par hasard par les membres de la tribu autochtone Secoya. Ils les prendront alors sous leur aile et les amèneront jusqu’à Yubito, leur village. C’est d’ici que les autorités seront alertées. Une situation difficile qui se termine donc plutôt bien même si les journées ont semblé longues, très longues même. « Si on n’avait pas d’eau toutes les 30 minutes, on s’évanouissait. On devait s’arrêter tout le temps et les filles ne pouvaient plus marcher.» explique ainsi la maman, encore sous le choc.

Heureusement pour eux, ils ont tous réussi à survivre. Seul gros point noir, les piqûres, morsures et autres coupures. En effet, la mère comme les trois enfants en étaient recouverts de la tête aux pieds. Ils ont très vite été transféré dans un hôpital voisin, afin d’être auscultés et testés contre des maladies telles que la fièvre jaune, voire même le paludisme. Aucune information n’a filtré concernant les résultats de ces examens préliminaires.