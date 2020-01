Comment prendre soin de sa peau en hiver ?

Tout au long de l’hiver, votre épiderme est soumis à rude épreuve, particulièrement pour ceux qui vivent dans des zones de grands froids. Les parties exposées telles que les mains, le visage et les lèvres, nécessitent un ajustement des soins beauté, car elles sont fragilisées. Voici quelques conseils afin de conserver une belle peau durant la saison hivernale.

La routine hivernale

L’hiver est synonyme de gerçures et de rougeurs qui exigent une hydratation de votre peau soutenue. De nombreux produits existent pour y remédier, mais vous devrez accepter d’allonger le temps passé aux soins journaliers.

En premier lieu, remisez vos crèmes légères d’été. Les peaux s’assèchent rapidement au froid et elles doivent être dorlotées. Il vous faut donc choisir des formules plus riches et nourrissantes que durant la saison estivale.

Avant l’application de votre crème hydratante, matin et soir, il est conseillé d’utiliser un sérum. Hydrabio de Bioderma est un concentré générateur d’hydratation instantanée de longue durée. Il s’applique par pressions légères de la paume des mains sur le visage. Adapté à tous les types de peau, l’utilisation d’Hydrabio, seul ou accompagné d’un soin, constitue aussi une bonne base de maquillage. Ce produit très concentré en actifs pénètre plus profondément dans l’épiderme et renforce l’efficacité de votre crème hydratante.

Une fois par semaine, nourrissez votre peau en utilisant un masque hydratant et apaisant. Ce petit extra vous permettra de chasser les tiraillements et les irritations. Et puisque c’est pendant la nuit que votre peau se régénère, donnez-lui un coup de pouce ! Après avoir bien nettoyé votre visage avec un lait ou une huile, appliquez un soin riche en actifs et ingrédients reconstituants. Votre peau vous en remerciera presque instantanément !

Le beurre de karité et l’huile de rose réparent les petites blessures et procurent une hydratation optimale. N’hésitez pas à appliquer un baume contenant ces produits plusieurs fois par jour, ainsi qu’au coucher. Le beurre végétal de karité est idéal pour vos lèvres alors prenez soin de les recouvrir de ce baume bien gras avant d’aller dormir.

Si vous pratiquez des sports d’hiver, les températures négatives et le soleil risquent d’endommager votre peau. À la montagne, les doses d’UV reçues par la peau sont décuplées. Il vous faudra donc protéger votre épiderme d’éventuelles brûlures, en appliquant un écran solaire tous les matins, sans oublier de renouveler son application toutes les deux heures.

Le peeling visage

Le peeling visage (ou gommage) est un produit enrichi de particules légèrement abrasives que l’on frotte délicatement sur le visage avant de rincer à l’eau et que l’on doit utiliser au minimum une fois par semaine. Il permet d’éliminer les cellules mortes de votre peau. Bien que celles-ci se renouvellent naturellement tous les mois, elles tendent à devenir paresseuses avec l’âge, le stress et les agressions extérieures tels que le froid hivernal. Il en résulte une accumulation de cellules mortes et un épaississement de la peau qui accentuent les rides.

Le peeling élimine les cellules sur votre peau et améliore l’oxygénation de l’épiderme. Il est efficace pour tous les types de peau et permet aussi d’éliminer les points noirs du visage. Une autre façon de prendre soin de votre peau cet hiver et de vous redonner un peu d’éclat.