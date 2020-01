Il part faire le tour d’Europe avec son furet de compagnie

Après avoir perdu son meilleur ami et sa mère, un jeune homme de 25 ans a décidé de tout quitter afin de voyager avec son animal de compagnie, un furet.

Ancien jeune pilote pour l’armée britannique, Charlie Hammerton, 25 ans, a décidé de quitter son boulot afin de se lancer dans un drôle de défi à savoir, faire le tour d’Europe avec son animal de compagnie, un furet répondant au nom de Bandit. Son défi lui, s’explique assez facilement. En effet, en l’espace d’une année, Charlie a perdu son meilleur ami et sa mère. Résultat, soucieux de prendre l’air et de se reconstruire, il a décidé de tout plaquer pour un voyage de huit mois, à travers 11 pays différents. L’occasion pour lui d’embrasser le changement.

Ainsi, après avoir quitté son job, vendu ses voitures et ses autres possessions, il a réussi à récupérer près de 20.000 euros, dans le but de s’offrir un magnifique van pour son voyage. Leur voyage les a emmené du côté du sud de l’Italie au nord de la Norvège en passant par tout ce qui se trouve au milieu. Bien entendu, Charlie a pris le temps de faire poser Bandit pour de magnifiques photos qui devraient rester dans sa mémoire pour de longues, très longues années. « Voyager m’a totalement libéré » affirme d’ailleurs le jeune homme, ajoutant que malgré ses innombrables dépenses, il se sentait bien plus heureux aujourd’hui qu’il ne l’était il y a un an.

Charlie lui, a rencontré son furet dans une SPA britannique, en 2015. Inséparables, Bandit dormait même avec son maître alors qu’il était à l’armée ! Ses déboires le conduiront toutefois à tout remettre en cause. Propriétaire d’un bel appartement, de plusieurs voitures, l’argent coulait à flots et Charlie n’était pas à plaindre. Toutefois, les disparitions successives l’ont poussé à vite revoir ses plans et après s’être débarrassé de ce qu’il appelle désormais « des trucs », a décidé de se lancer dans un incroyable projet de voyages. Ecosse, Pays-Bas, Allemagne, Suède, France, Espagne, Norvège, Angleterre et bien d’autres pays, Charlie écrit désormais un livre au sujet de son aventure et la façon dont il a pu changer le cours des choses.