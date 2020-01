Les activités à faire pendant un séjour dans la belle ville Innsbruck

À la recherche d’une destination de rêve pour vos prochaines vacances ? Ne cherchez pas loin et optez pour la belle ville Innsburck pour passer des vacances inoubliables entre villes et montagnes ! Les amoureux de la nature y trouveront leur bonheur car la vue sur les montagnes est présente en permanence depuis n’importe quel endroit de la ville. Mais ceux qui sont en quête d’une expérience urbaine ne seront pas non plus déçus. Ce ne sont pas les activités qui manquent dans cette charmante ville de 40 communes, quelle que soit la saison. Mais quels sont alors les bons plans pour passer un voyage parfait à Innsbruck ?

Des vacances inoubliables à Innsbruck en hiver comme en été

Vous êtes un adepte des expériences de haute montagne ? C’est parfait car les vacances d’hiver à Innsbruck sont très promettant. La ville propose de nombreux domaines skiables comme celui de la Nordkette, et une diversité d’activités entre circuits touristiques, ballade en ville, tournée des Kaffehäuser ou détente en montagne. Que vous soyez débutant ou expert en ski, vous pourrez vous aventurer sans aucune contrainte dans les hautes montagnes de la région et profiter des kilomètres de pistes de ski disponibles. Même les enfants pourront y trouver leur bonheur. Si vous n’aimez pas le ski, vous avez d’autres alternatives comme la descente des pistes enneigées en vélo, ou tout simplement vous reposer dans un igloo.

En été, le soleil offrant une lumière dorée et généreuse dès le matin vous permet de commencer votre journée avec le sourire, avant de vous lancer dans une randonnée dans les montagnes verdoyantes ou un tour en ville. C’est également l’occasion de participer au programme culturel d’une nuit d’été dans la ville, de se détendre sur les rives de l’Inn ou encore s’amuser pendant les dimanches au Bonanza Kollektiv pour danser l’electro jusqu’au coucher du soleil. Et qui dit soleil dit évidemment rafraîchissement. La ville d’Innsbruck est réputée pour ses eaux pures et potables directement de la roche.

Une diversité d’activités à prévoir à Innsbruck

Pendant votre séjour à Innsbruck, vous ne risquez pas de vous retrouver dans l’ennui. Vous pouvez essayer les circuits aériens pour admirer la beauté de la ville depuis les hauteurs, de vous lancer dans un vol en parapente ou en montgolfière. Ou pour plus d’adrénaline, essayez le saut à l’élastique depuis le pont de l’Europe. Les activités nautiques à prévoir sont également nombreuse allant de la plongée passant par le canoë-kayak, le rafting et le surf jusqu’à la descente du canal de glace olympique à Igls. Retrouvez plus de détails sur Innsbruck.info.

Et bien sûr, pour vous permettre de passer un séjour parfait, la ville d’Innsbruck propose une large gamme d’hébergement pour tous les besoins : auberges traditionnelles, refuges, chalets de montagnes, hôtel et même des igloos. Pour couronner le tout, l’expérience gastronomique est aussi au rendez-vous dans cette charmante ville. De nombreux restaurants étoilés et gastronomiques peuvent vous régaler avec des saveurs très variées allant des plats mexicains, passant par le vegan jusqu’à l’asiatique.

Pensez à vous procurer l’Innsbruck card pour bénéficier d’entrée gratuite au musée, avoir accès aux transports publics et à différentes activités.