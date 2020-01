Koalas, chauves-souris : qui est derrière le virus chinois ?

Koalas, chauves-souris, serpents ou renards, il était possible de tout trouver à Wuhan. Mais alors, quel animal est responsable du virus chinois ?

En Chine, la ville de Wuhan a été placée sous quarantaine. Selon les autorités, plus de 530 cas du nouveau coronavirus auraient ainsi été détectés, pour un bilan de 17 décès. Toutefois, les experts estiment qu’il y a possiblement plus de 4.000 personnes touchées. La maladie elle, identique à hauteur de 80% au SRAS (syndrome respiratoire), qui a ravagé une partie de l’Asie en 2002/2003, s’est très vite répandue. Thaïlande, Japon, Taïwan, Australie, États-Unis et possiblement le Canada, les experts et l’OMS, l’organisation mondiale de la santé, sont sur le qui-vive. Si les signaux sont au rouge, la tendance reste à l’optimisme, l’idée étant de ne pas céder à la panique alors qu’approche le nouvel an chinois.

Les internautes eux, sont toutefois très inquiets et se posent de nombreuses questions. Sur Weibo, le Twitter chinois, des images de chauves-souris grillées et « infusées » en soupe font le tour du web. Selon certaines indications, ces repas seraient ceux servis du côté de Wuhan, épicentre de la maladie. De là à s’imaginer que le petit animal soit porteur du virus et bu en soupe par les citoyens, il n’y a qu’un pas. Dans tous les cas, les pratiques ont choqué. Sur Twitter, des milliers d’internautes se sont avoués dégoutés de voir qu’en Chine, les gens pouvaient encore agir de la sorte.

Mais les koalas sont également suspectés. En effet, selon le South China Morning Post, des koalas auraient été retrouvés à la vente au grand marché de Wuhan, celui-là même ou la maladie est suspectée d’avoir été lancée. Une liste des viandes mises en vente a effectivement été retrouvée par les autorités. Entre renards, crocodiles, louvetaux, serpents et koalas, la liste est longue et semble indiquer qu’il était possible de trouver tout et n’importe quoi du côté du désormais célèbre marché de Wuhan, de quoi rendre la tâche plus difficile encore aux autorités qui vont devoir s’activer afin de trouver la provenance de la maladie et surtout, un antidote.