Maddy Burciaga : serait-elle enceinte de GMK ?

Entre Maddy Burciaga et GMK, les choses avancent relativement bien, au point que la belle soit maman ? La rumeur enfle et les deux n’ont rien fait pour la démentir.

La relation entre la belle Maddy Burciaga et le YouTubeur GMK ne cesse de surprendre. En effet, la star de téléréalité, après avoir été trahi par son ex, Vincent Queijo, qui menait une double vie et n’hésitait pas à aller voir ailleurs, s’est tournée vers les bras du vidéaste. Ce dernier est connu pour ses frasques sur YouTube, mettant notamment en avant de très belles voitures. Amis depuis des années, Maddy et GMK se sont donc retrouvés. L’occasion pour la jeune femme de retrouver goût à la vie au contact d’un homme dont elle est certaine qu’il ne lui fera pas de mal.

Aujourd’hui, leur relation est telle que certaines rumeurs parlent de maternité. En effet, GMK a posté une photo du couple sur son compte instagram, photo sur laquelle il présente sa nouvelle voiture familiale, « parfaite pour déposer les enfants à l’école ». Une surprise pour les internautes qui, très vite, ont alors estimé qu’il y avait un message caché. Maddy Burciaga, enceinte de son compagnon ? Il n’en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s’écharpent avec, d’un côté, celles et ceux qui seraient totalement pour. « Les enfants arrivent aussi ? », « un bébé GMK je signe direct » , « Tu as commandé les enfants aussi ? » pouvions-nous ainsi lire en commentaires. Pour d’autres en revanche, les choses iraient bien trop vite.

Dans tous les cas, Maddy elle, semble épanouie. Son récent bad buzz, via lequel elle est apparue totalement nue dans une douche, filmant les bienfaits d’un shampoing pour les réseaux sociaux semble être oublié. Soutenue par son compagnon, elle affirmait d’ailleurs avoir trouvé en lui une personne susceptible de la tirer vers le haut et de ne pas l’acculer lorsque la situation devient difficilement à gérer. « J’ai enfin trouvé un Homme, un Vrai. Avec qui je peux partager 100% de mon quotidien, qui prend soin de moi, me protège, me tire vers le haut chaque jour, me fait rire à en pleurer ».