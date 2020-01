Sarah Fraisou : elle parle de sa lutte contre le surpoids

Moquée et pointée du doigt pour son poids, Sarah Fraisou a décidé de répondre à ses détracteurs. Sport, régime et confiance en soi, la star de télé-réalité détonne.

On le sait, Sarah Fraisou a longtemps œuvré contre le surpoids. On se souvient de son improbable projet professionnel dans l’une de sa première téléréalité, qui était d’ailleurs de retrouver une silhouette qu’elle souhaitait être plus aux normes. Les moqueries, la jeune femme les a en tout cas subi de longues années durant et son exposition elle, n’a pas aidé, même si elle semble totalement assumer ses formes et ses rondeurs.

Aujourd’hui amoureuse d’un sportif de haut niveau, Sarah a toutefois décidé de remettre les choses en ordre et donne tout ce qu’elle a afin de suivre un régime sportif et nutritionnel des plus adaptés à sa situation. Le 9 janvier dernier, elle affirmait ainsi sur instagram que les féculents avaient totalement disparu de sa vie. « Je bois de l’eau, ou de la Volvic zeste citron. Après, je prends énormément de brûleurs de graisse avant d’aller au sport aussi. Ça me permet de couper ma faim et perdre du poids deux fois plus vite »

Un combat qu’elle entend mener et surtout gagner. Il y a quelques temps, le rappeur La Fouine s’était ainsi moqué d’elle dans l’une de ses chansons, « Gnagnagna ». « Gros, ma bouteille de champagne est plus grosse que Sarah Fraisou » rappait-il provoquant la colère de la jeune femme qui a avoué qu’elle était habituée à ce genre de clash. Autre point à souligner, les internautes qui ont parfois du mal à la supporter et qui n’hésitent plus à se moquer d’elle. Lors de l’arrivée massive des memes et gifs concernant la supposée Troisième guerre mondiale, beaucoup ont ainsi moqué la jeune femme, affirmant qu’elle serait parfaite en bouclier. Des attaques auxquelles elle n’a jamais réagi même si on l’imagine avoir été relativement blessée.