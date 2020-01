« Cereal Challenge » : le nouveau défi improbable d’internet

Avec le « Cereal challenge », internet vient une nouvelle fois de prouver que la créativité se mettait parfois au service de l’improbable.

On le sait, sur internet, les challenges sont à la mode. Qu’il s’agisse de se verser un seau d’eau froide sur la tête ou marcher à côté de sa voiture qui roule, le web nous réserve de nombreuses surprises toutes plus folles les unes que les autres. Ainsi, si certains challenges sont dangereux, d’autres sont assez loufoques et ont tendance à nous faire rire un bon coup. C’est le cas du dernier « Cereal challenge » ou, en français, le challenge des céréales. Le but ? Manger des céréales directement depuis la bouche de quelqu’un d’autre. Sale.

C’est sur TikTok, l’application en vogue, que tout a débuté. L’idée ? Une personne sert de bol tandis que la seconde s’assoit et mange les céréales en prenant directement le tout depuis la bouche de son ou sa camarade. Bien entendu, les conséquences d’un tel défi ne sont pas des plus sympathiques. Outre les immondes crachats, d’autres sont très vite dégoûtés par ce qu’ils voient… Et comment ne pas les comprendre ? Certains ont tellement peur de se retrouver avec du lait et des céréales un peu partout qu’ils décorent leur chambre d’une drôle de manière, au point presque, de nous faire penser qu’ils sont sur le point de commettre un crime.

Récemment, d’autres défis ont pris Internet de cours. Créé par Jax Kranitz, le « New Flex Challenge » pousse les plus agiles d’entre nous à devoir se lever d’une drôle de manière. Allongée sur le ventre, la gymnaste détend ses jambes et après une pirouette incompréhensible, ses mains derrière le dos (qui ne bougent pas), réussi l’impossible. Debout, elle a laissé des milliers d’internautes médusés. Aujourd’hui, la vidéo de son exploit a été vue plus de 250.000 fois, mais pour combien d’essais couronnée de succès ?