Nicki Minaj : sa statue de cire est un véritable échec

En Allemagne, Nicki Minaj a eu droit à une statue de cire de la part du musée Tussauds. Problème, celle-ci a été totalement ratée.

Un terrible échec. En effet, le fameux musée de statues de cire Madame Tussauds de Berlin a récemment tenté de rendre hommage à Nicki Minaj. La star américaine n’était effectivement pas célébrée du côté de l’Allemagne et, vu son pedigre, il était tout à fait normal de la voir avoir droit à sa propre statue. Problème, la création ne ressemble en rien à la chanteuse. Son visage, tout d’abord, est loin d’être celui que nous avons l’habitude de voir. Mais plus que ça, c’est bien sa position qui a provoqué le buzz. A quatre pattes, les fesses bien en arrière, la statue de cire de Nicki Minaj est positionnée de manière à provoquer un véritable malaise.

Outre ces points négatifs, le musée Tussauds a également été accusé de racisme. Pour beaucoup d’internautes et fans de la star américaine, la peau de sa statue a été largement blanchie. Pourquoi ? Nul ne le sait, mais, pour ces derniers, les faits sont là. Un improbable fail donc que Nicki Minaj n’a pas encore dénoncé. Toutefois, celle-ci ne devrait pas tarder à le faire, de plus en plus de visiteurs s’amusant à mimer l’acte sexuel avec la statue de la chanteuse… Sur les réseaux sociaux, des clichés du genre ont commencé à fleurir. De quoi pousser le musée à revoir sa copie ? Pour le moment, aucune communication sur le sujet n’a été effectuée.

Cristiano Ronaldo, lui aussi humilié

Un fail qui n’est pas sans rappeler celui de Cristiano Ronaldo. En effet, un homme avait tenté de lui rendre hommage en sculptant son visage dans le bronze. Une création qui allait ensuite être disposée à l’entrée d’un petit aéroport portugais. Problème, la sculpture ne ressemblait en rien au footballeur. Face aux nombreuses critiques et à cet incroyable bad buzz, c’est toute la statue qui a été repensée et refaite, pour un résultat finalement bien plus acceptable.