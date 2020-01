Justin Bieber : il confirme avoir la maladie de Lyme

Sur les réseaux sociaux, Justin Bieber s’est longuement confié, affirmant souffrir d’une rare maladie, la maladie de Lyme.

Alors qu’il vient tout juste de dévoiler son nouveau titre Yummy, le premier depuis quatre ans – sauf si nous prenons en compte les chansons dans lesquelles il apparaît en featuring – Justin Bieber a décidé de se dévoiler comme rarement. Moqué depuis quelques mois pour n’être que le fantôme de lui-même, l’artiste canadien a souhaité répondre à ses détracteurs. Ainsi, comme nous le savions déjà, ce dernier a été frappé par une terrible dépression l’an dernier. À bout, le chanteur n’a pu compter que sur lui-même et sa compagne. Se tournant vers la religion, il a semblé retrouver quelques forces et un état d’esprit un peu différent.

Sur les réseaux sociaux, Bieber s’est ainsi confié au sujet de cette dépression. Si personne n’a su d’où elle venait, aujourd’hui, nous comprenons que Bieber a traversé le désert après avoir appris être gravement malade. Atteint d’une maladie que les médecins ont eu énormément de mal à définir, le chanteur a cru se voir partir. Toutefois, la situation s’est décantée et le corps médical lui a appris qu’il souffrait de la maladie de Lyme, la maladie des tiques. Rare et très dangereuse, cette maladie touche les organes principaux, comme le cœur et s’attaque également au système nerveux.

Forcément, le chanteur a pris énormément de recul et de temps pour lui. Soucieux de se remettre sur pied et de suivre son traitement, ce dernier s’est donc focalisé sur lui et lui seul le temps de plusieurs mois. Aujourd’hui, le voilà revanchard. « Cela a été, quelques années, difficile, mais suivre le bon traitement pour soigner cette maladie incurable aidera, et je serai de retour meilleur que jamais » a-t-il ainsi continué sur Instagram, confirmant par la même occasion qu’un documentaire intitulé, Justin Bieber : Seasons allait être mis en ligne le 27 janvier prochain, documentaire retraçant son combat contre la maladie. Aux États-Unis, les autorités médicales affirment que près de 300.000 personnes souffrent des mêmes maux que le chanteur canadien.